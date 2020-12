La Juventus la prossima stagione potrebbe valutare diversi investimenti a parametro zero. Ci sono infatti tanti giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2021 e che potrebbero far comodo alla rosa bianconera. Fra questi spiccano David Alaba, Sergio Ramos, Angel Di Maria e Memphis Depay. Altro pezzo pregiato finito nel dimenticatoio e che probabilmente lascerà il suo club a parametro zero è Mesut Ozil. Il centrocampista offensivo tedesco infatti è praticamente fuori rosa all'Arsenal e non ha raccolto nemmeno una presenza in questa stagione con gli inglesi. Una situazione che ricorda evidentemente quella di Khedira con la Juventus, anche lui in scadenza a giugno 2021.

Secondo la stampa inglese e tedesca, Ozil si sarebbe offerto a diverse squadre, fra cui anche alla Juventus. Opportunità che però la società bianconera non vorrebbe valutare considerando l'età del giocatore (ha 32 anni). Inoltre, la squadra torinese ha evidentemente abbondanza nella trequarti offensiva dopo gli acquisti di Dejan Kulusevski e Federico Chiesa.

Ozil si sarebbe offerto alla Juventus

Più probabile quindi per il centrocampista tedesco una nuova esperienza professionale nella Major League Soccer. Si parla infatti di un interesse dell'Inter Miami, società che ha già attinto al mercato europeo la scorsa estate. Basti pensare agli acquisti a parametro zero di due ex juventini, Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain. La società americana, infatti, sarebbe una delle poche in grado garantirgli un ingaggio pesante, restando più o meno sulle cifre che attualmente guadagna all'Arsenal.

Ozil vanta una carriera prestigiosa, con esperienze importanti soprattutto con le maglie di Schalke 04, Real Madrid ed Arsenal. Ottimo anche il suo contributo in nazionale. 92 presenze e 23 gol con la Germania, esperienza impreziosita evidentemente dalla vittoria della Coppa del Mondo a Brasile 2014.

I giocatori in scadenza a giugno 2021

Il calciatore che piace molto alla società bianconera è David Alaba. Il difensore-centrocampista del Bayern Monaco è un'occasione di mercato anche perché ha 28 anni ed ha ancora diversi anni di carriera davanti. Il problema principale però riguarda le richieste d'ingaggio del giocatore, si parla di circa 13 milioni di euro a stagione più bonus. Per quanto riguarda il campionato italiano, il giocatore che più interessa e che va in scadenza la prossima estate è il centrocampista offensivo Hakan Calhanoglu.

Il nazionale turco fino ad adesso non è riuscito a trovare un'intesa sul rinnovo di contratto con il Milan.