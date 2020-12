Il Milan sta vivendo un momento di flessione in campionato, anche se i rossoneri continuano a occupare il primo posto in classifica. Il calo può essere motivato dalla pesante assenza di Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi nel match vinto contro il Napoli al San Paolo. La coperta della rosa si è mostrata corta ed è per questo che Maldini vorrebbe rinforzare il Milan con l'acquisto del Papu Gomez, trovando però al momento l'opposizione del Fondo Elliott.

Elliott preferirebbe un altro profilo rispetto al Papu Gomez

Secondo le voci sul web, Gomez è un nome che stuzzica Maldini visto che il mese prossimo lascerà l'Atalanta a causa di un litigio con Gian Piero Gasperini, e in questo momento sta valutando le varie offerte che stanno arrivando.

I rossoneri sono in prima fila, ma c'è un problema: oltre alla forte concorrenza di altri club, l'ostacolo principale sembra essere Elliott. Per ora il prezzo è di 15 milioni di euro perché l'Atalanta non è disposta a rescindere il contratto del 32enne e alla proprietà americana non piacciono le operazioni costose per i giocatori over 30. Gomez sarebbe sicuramente utile al Milan in quanto può coprire qualsiasi posizione dietro l'attaccante nel sistema 4-2-3-1 di Stefano Pioli, e se la trattativa di rinnovo con Hakan Calhanoglu dovesse andare storta, l'argentino sarebbe un sostituto perfetto. Nonostante questo, Elliott preferirebbe investire 15 milioni di euro su un profilo giovane con potenziale, e non per un giocatore che in teoria inizierà presto a perdere valore.

Gomez vorrebbe restare in Italia dove è seguito da Inter, Roma, Napoli e anche dalla Juventus, mentre dall'estero il Paris Saint-Germain è molto interessato alla situazione.

Milan, per Maldini la priorità non è un rinforzo in attacco

Zlatan Ibrahimovic ha saltato le ultime cinque partite a causa di un problema alla coscia e potrebbe saltare anche la trasferta del fine settimana contro il Sassuolo.

Ante Rebic ha lavorato duramente come centravanti cercando di non far sentire l'assenza di Ibrahimovic, ma non ha ancora segnato un gol in questa stagione. Rafael Leao è appena tornato dall'infortunio ma non è sicuramente un centravanti, mentre Lorenzo Colombo ha solo 18 anni e sembra grezzo. Secondo quanto riportato sul web, le ultime partite hanno dimostrato che alla rosa rossonera manca un vero vice di Ibrahimovic, in quanto Rebic e Leao non possono svolgere quel ruolo.

Nonostante ciò, Paolo Maldini e la dirigenza rossonera sembrano pensarla diversamente. Sono contenti delle attuali opzioni offensive, quindi a gennaio difficilmente il Milan tenterà di acquistare un nuovo centravanti.