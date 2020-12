Il Milan occupa il primo posto in classifica nonostante il mezzo passo falso di domenica sera contro il Parma a San Siro. Il protagonista assoluto della partita è stato Theo Hernandez. Il terzino sinistro rossonero si è reso protagonista di una doppietta. Su di lui c'è l'interesse del Paris Saint Germain, che potrebbe tentare l'assalto. La dirigenza rossonera, dal canto suo, starebbe monitorando da vicino la situazione del Papu Gomez, che sembrerebbe essere ai ferri corti con la società bergamasca.

Milan, la valutazione di Hernandez è molto alta

Il Milan ritiene incedibile il terzino sinistro Hernandez nonostante l'interesse arrivato dall'estero.

Con tre gol e quattro assist in 18 partite giocate finora in questa stagione (in tutte le competizioni), il francese continua a dimostrare la sua importanza per l'allenatore Stefano Pioli e per il progetto Milan. Dopo un anno e mezzo di grandissime prestazioni, il giocatore ha attratto i club più importanti del panorama europeo. Il Paris Saint-Germain ha testato il terreno e il direttore tecnico Paolo Maldini ha risposto con un secco no. La dirigenza rossonera ha alzato un muro molto alto, rimandando le richieste al mittente senza avviare alcuna trattativa. Theo è arrivato dal Real Madrid per 20 milioni di euro ed ora è ambito dai più grandi club europei e vale più del doppio per il Milan. Per 40 milioni di euro i rossoneri non sarebbero disposti a sedersi al tavolo, perché il terzino per il Milan viene valutato dalla dirigenza rossonera almeno 50 milioni di euro.

Il prezzo del suo cartellino, tra l'altro, sembra essere destinato a salire ancora, qualora arrivasse anche una convocazione in Nazionale.

Il Milan monitora la situazione del Papu Gomez

Intanto in casa Atalanta il rapporto tra Gomez e l'allenatore Gian Piero Gasperini non è sicuramente dei migliori, tanto che il trequartista argentino potrebbe lasciare l'Atalanta nella finestra di mercato di gennaio.

Gomez potrebbe, però, restare ancora in Serie A, con Milan e Inter che stanno pensando ad un possibile assalto al 32enne nel mercato invernale. I rossoneri avrebbero bisogno di un sostituto in caso di partenza anticipata di Hakan Calhanoglu, che al momento sembra lontano dal rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo giugno. I nerazzurri dal canto loro, sono alle prese con la situazione relativa a Christian Eriksen, che sembra destinato a cambiare club quando riaprirà il mercato.

Milan e Inter sono 'alla finestra' per il Papu, che ha una valutazione di 8-10 milioni di euro; prezzo che potrebbe anche calare tenendo in considerazione l'età e il fatto che ormai non sarebbe ritenuto più indispensabile nei piani dell'Atalanta del futuro.