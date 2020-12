Nella giornata di lunedì si è sparsa pesantemente la voce riguardo un addio di Gomez all'Atalanta, in seguito ad un litigio con l'allenatore Gian Piero Gasperini, e il Milan è stato accostato più volte al giocatore. Secondo le voci circolate sul web anche il Paris Sain Germain sarebbe interessato al giocatore, sfruttando i rapporti dell'argentino con Angel Di Maria. Tra le squadra italiane interessate Milan, Inter e Napoli stanno monitorando la situazione, anche perché le due squadre di Milano sono alle prese con i problemi relativi a Eriksen e Calhanoglu.

Milan, la corsia preferenziale per il Papu Gomez

Secondo quanto circola sul web, la pista di Gomez rappresenta un'ipotesi concreta nei piani di mercato del Milan, qualora i rossoneri non dovessero trovare l'accordo per il rinnovo di Calhanoglu. La notizia principale è però quella relativa ad una possibile corsia preferenziale che i rossoneri potrebbero avere rispetto alla concorrenza. La Dea valuta l'argentino non meno di 15 milioni di euro, la stessa cifra che l'Atalanta dovrebbe dare per il Milan per ingaggiare definitivamente Mattia Caldara in estate dopo il suo prestito di 18 mesi. Non si può quindi escludere uno scambio a titolo definitivo tra il trequartista e il difensore centrale. Nel frattempo, sembra che l'Al-Nasr sia pronto a mettere sul piatto uno stipendio di 7 milioni di euro per convincere Gomez a trasferirsi in Asia.

Milan, possibilità per Isco

Tuttavia, le voci di mercato negli ultimi giorni portano anche a Isco che avrebbe deciso di cercare un nuovo club, poiché è stato poco utilizzato nel corso di questa stagione, e un trasferimento in Italia è in cima alla sua lista delle priorità. La Juventus monitora da anni il nazionale spagnolo e sebbene al momento non ci siano contatti tra le parti, il giocatore è consapevole della stima che i bianconeri hanno per lui e sarebbe felice di trasferirsi lì, tuttavia c'è un'altra opzione in Italia.

Anche il Milan starebbe tenendo d'occhio la situazione. I rapporti tra rossoneri e la dirigenza madrilena sono descritti come "idilliaci" e un profilo con la qualità e l'esperienza di Isco sarebbe perfetto per Stefano Pioli qualora Calhanoglu non dovesse rinnovare il proprio contratto. Tuttavia, il problema è che lo spagnolo al Real Madrid guadagna circa 6,5 ​​milioni di euro netti a stagione, ma il suo contratto scadrà nel 2022 e non sembrano esserci margini per un rinnovo immediato.

Il rapporto aggiunge che ci sarebbe la possibilità di ripartire il suo stipendio, e con l'aiuto del Decreto Crescita (regime di agevolazioni fiscali), la dirigenza rossonera potrebbe davvero pensarci.