Mentre il Milan è attivamente impegnato in una trattativa per estendere il contratto in scadenza di Hakan Calhanoglu, la dirigenza rossonera ha iniziato ad elaborare una lista dei possibili sostituti e avrebbe chiesto informazioni sul centrocampista della Lazio, Luis Alberto. Oltre al giocatore della Lazio, ci potrebbe essere un'opportunità da cogliere per i rossoneri, infatti Nacho Fernandez avrebbe manifestato la volontà di giocare in Serie A.

Milan, Lotito comunica il prezzo di Luis Alberto

La Lazio avrebbe chiesto 50 milioni di euro per il cartellino della stella biancoceleste . La dirigenza rossonera ha incontrato ieri gli agenti di Calhanoglu e, nonostante i colloqui siano stati positivi, le due parti non hanno ancora trovato un accordo e c'è ancora un divario significativo tra l'offerta rossonera e la richiesta degli agenti del nazionale turco.

Il direttore Paolo Maldini ha commentato: “Stiamo cercando di raggiungere un accordo, è una situazione delicata. Le due parti stanno collaborando per raggiungere un risultato che soddisfi tutti". Luis Alberto è invece sotto contratto a lungo termine con i bianco celesti in quanto il suo accordo scade nel 2025. Tuttavia, recentemente ha avuto un battibecco con la dirigenza per alcune osservazioni rilasciate dallo spagnolo sull'aereo del nuovo club che avrebbero potuto avere conseguenze peggiori. Il tecnico Simone Inzaghi, in quella situazione, è stato bravissimo ad intervenire per appianare le divergenze. Per il Milan, il tempo stringe per concludere un accordo sul rinnovo del Calhanoglu e molto dipenderà dalle offerte che riceverà da altri club, poiché il recente incontro è stato per lo più inconcludente.

Luis Alberto non ha avuto un grande rendimento finora in questa stagione, ma sarebbe un ottimo sostituto. Tuttavia, nonostante i suoi problemi con il club, ci vorrebbe un'offerta enorme per acquistarlo.

Milan, Nacho Fernandez potrebbe essere un innesto

I rossoneri sono stati fortemente legati ad un tentativo per Nacho durante la finestra estiva quando erano alla ricerca di un nuovo difensore centrale, e quella ricerca è pronta a riprendere poiché non sono riusciti ad acquistare un nuovo giocatore in quella posizione.

Il giornalista di Sky Italia Luca Marchetti ha raccontato addirittura come a Casa Milan alcuni intermediari avessero offerto Nacho del Real Madrid alla dirigenza rossonera, ma il Milan ha fatto sapere che in quel momento c'erano altre priorità. Il difensore spagnolo ha collezionato solo sei presenze nella Liga e due in Champions League nella stagione 2020-21 e non sembra essere al centro dei piani di Zinedine Zidane.

Juanma Lopez - l'agente di Nacho - ha parlato della situazione del giocatore in un'intervista al giornalista Di Marzio. “Nacho è un professionista incredibile. Ha la testa del Real Madrid, ha una mentalità vincente e non è un caso che Florentino e Zidane non vogliano cederlo”, ha detto. “Ma io dico che se dovesse lasciare Madrid, la sua prima scelta sarebbe l'Italia. Gli piace molto l'idea di giocare in Serie A."