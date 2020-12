Uno dei migliori in campo del match di Champions League contro la Dinamo Kiev è stato evidentemente Alvaro Morata. La punta della Juventus ha infatti realizzato il gol del definitivo tre a zero dei bianconeri contro gli ucraini. La punta spagnola è stata protagonista, prima in positivo e poi in negativo, anche nel match di campionato della scorsa giornata contro il Benevento. Dapprima ha realizzato un gol mentre a partita finita è stato espulso dall'arbitro Pasqua per essersi rivolto a lui con frasi irriguardose. Questa è la motivazione ufficializzata dal Giudice Sportivo e che ha confermato le due giornate di squalifica in campionato per Morata.

Proprio quest'ultimo è voluto ritornare su quell'episodio nel post partita di Juventus-Dinamo Kiev. La punta spagnola ha dichiarato: "Chiedo scusa all'arbitro per quello che ha frainteso". Morata ha specificato che la parola "imbarazzante', con cui si è rivolto all'arbitro, era riferito all'episodio del rigore non sanzionato su De Ligt e non era una critica personale all'arbitro. Ha poi aggiunto: "Avrò modo di chiedere scusa anche alla persona e di chiarirmi con Pasqua".

Alvaro Morata sulla vittoria contro la Dinamo Kiev

La punta spagnola Alvaro Morata, oltre a parlare dell'espulsione che lo ha coinvolto in campionato, si è soffermato evidentemente anche sul successo in Champions League contro la Dinamo Kiev.

Ha infatti dichiarato: "Un'altra vittoria, era importante tornare a vincere". Ha poi spiegato anche i motivi per cui può capitare di pareggiare, sottolineando che: "alla fine ci mancano pochi dettagli che ci portano ai pareggi o ai gol subiti, basta mettere più attenzione ed i risultati arrivano". Si è poi soffermato anche sui tanti giovani presenti nella rosa della Juventus, sottolineando come sia normale che l'adattamento per loro non sia immediato.

Morata però ha rimarcato il fatto che "alla Juventus non c'è tempo per adattarsi". Lo spagnolo ha poi sottolineato che la Juventus non si può permettere di perdere punti in campionato ma ha aggiunto che la squadra con il lavoro sta migliorando.

L'assenza di Morata nelle prossime due partite di campionato

La squalifica per due giornate decretata dal Giudice Sportivo porterà Morata a saltare i match contro il Torino ed il Genoa. La Juventus però ha confermato che farà ricorso nei confronti del verdetto stabilito dal Giudice Sportivo e non è escluso che venga ridotta la squalifica dello spagnolo. Intanto nel derby contro il Torino previsto sabato 5 dicembre alle ore 18:00 all'Allianz Stadium al posto di Alvaro Morata dovrebbe giocare Paulo Dybala, pronto a far coppia con Cristiano Ronaldo.