Domenica 6 dicembre alle ore 20:45 si giocherà Sampdoria-Milan, match valido per la 10ª giornata di Serie A. I blucerchiati, durante il turno precedente, hanno ottenuto un rocambolesco pareggio in trasferta contro il Torino di Giampaolo, col risultato di 2-2: goal di Quagliarella e Candreva per i genovesi, mentre Meitè e Belotti hanno segnato per i granata. I rossoneri, invece, hanno avuto la meglio a San Siro con la Fiorentina di Prandelli, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Romagnoli e Kessiè su rigore.

Le statistiche tra le due squadre durante gli ultimi cinque match in Serie A vedono il Milan in netto vantaggio con tre vittorie ottenute contro una della Sampdoria, mentre un incontro è terminato in parità.

Sampdoria, ballottaggio Gabbiadini-Ramirez sulla trequarti

Claudio Ranieri e la sua Sampdoria militano in 11ª posizione di classifica con 11 punti ottenuti, vantando un rassicurante +5 sulla zona retrocessione. Mister Ranieri, però, dovrà scontare un turno di squalifica e la panchina sarà affidata al suo vice Benetti, il quale potrebbe optare per il 4-4-1-1, con Audero come estremo difensore. Augello e Bereszynski dovrebbero essere i terzini dell'incontro, con Tonelli e Yoshida che si posizioneranno al centro del reparto. Qualche dubbio pare esserci in mezzo al campo con Jankto e Askildsen che si contenderanno una maglia, col classe '96 che pare avanti nelle gerarchie. Ekdal e Thorsby al centro con Candreva sul fronte destro saranno, con ogni probabilità, i titolari del centrocampo blucerchiato.

Anche sulla trequarti due giocatori saranno in lizza per scendere in campo dal primo minuto, ovvero Gabbiadini e Ramirez, con l'ex giocatore del Southampton che pare abbia maggiore chance di spuntarla. Unica punta il sempreverde Fabio Quagliarella.

Milan, Leao in dubbio

Mister Pioli e il suo Milan affronteranno questo match fuori dalle mura amiche con la consapevolezza che un'eventuale sconfitta non precluderebbe la loro posizione da capolista.

Ciò non toglie che i rossoneri vorranno fare bottino pieno anche contro la banda di Ranieri e l'allenatore ex Lazio potrebbe scegliere il 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali. Quartetto difensivo che sarà presumibilmente affidato a Calabria e Theo Hernandez come terzini, con la coppia Romagnoli-Gabbia a far da schermo centrale.

In mediana dovrebbero esserci Bennacer e Kessiè. A trequarti gli interpreti saranno, con tutta probabilità, Saelemaekers e Calhanoglu ai lati con Diaz subito dietro all'unica punta Rebic. Da valutare le condizioni di Leao. Molto probabilmente assente anche Ibrahimovic.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan:

Sampdoria (4-4-1-1): Audero, Augello, Tonelli, Yoshida, Bereszynski, Jankto (Askildsen), Ekdal, Thorsby, Candreva, Gabbiadini (Ramirez), Quagliarella. Allenatore: Benelli.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Gabbia, Hernandez, Bennacer, Kessiè, Calhanoglu, Diaz, Saelemaekers, Rebic. Allenatore: Pioli.