Uno dei presidenti più amati della storia dell'Inter è sicuramente Massimo Moratti. L'imprenditore guidò i nerazzurri nell'oramai celebre 'Triplete', conquistato nel 2010. Successi importanti arrivati dopo anni di dominio assoluto prima della Juventus e poi del Milan. In una recente intervista l'imprenditore ha voluto parlare dell'attuale situazione della Serie A, soffermandosi in particolar modo su Milan, Juventus e Inter. Moratti ha voluto elogiare i rossoneri, sottolineando come stia sorprendendo tutti non solo con i risultati ma anche un bel gioco. Anche contro il Parma infatti, come ribadito dall'ex presidente, ha saputo risistemare una partita che si era messa male considerando il vantaggio iniziale degli avversari.

Pareggio importante, arrivato anche senza Ibrahimovic, elemento indispensabile per la squadra. Piccola menzione anche sulla Juventus, ha infatti dichiarato: "I bianconeri fanno sempre paura perché hanno giocatori fortissimi". Gran parte dell'intervista però l'ha dedicata evidentemente all'Inter, soffermandosi anche sul tecnico Antonio Conte.

Massimo Moratti sulle trattative di mercato

Secondo Moratti il segreto della vittoria è avere voglia di raggiungere i risultati. Questo dovrebbe guidare la squadra nerazzurra, Ha poi voluto menzionare anche l'attuale tecnico dell'Inter Antonio Conte. L'imprenditore ha dichiarato: "L'allenatore è bravo, se si calma, altrimenti non vince niente". In merito invece al mercato, l'imprenditore ha voluto ricordare le tante trattative effettuate sotto la sua gestione societaria.

Si è soffermato sulla situazione Eriksen, che non sta rendendo al meglio all'Inter nonostante le sue qualità. Sull'argomento Moratti ha dichiarato: "Quando vedi che certi giocatori non hanno resa, a livello individuale e di squadra, è normale cambiare. Non mi meraviglio se ci saranno uscite".

D'altronde l'uscita dalle competizioni europee potrebbe portare a un evidente alleggerimento della rosa nerazzurra.

Moratti non ha voluto consigliare un nome in particolare sul mercato, ha invece sottolineato che è importante non tanto acquistare un giocatore di livello ma "alzare il livello di classe guardando ruolo per ruolo".

Massimo Moratti su Antonio Conte

Massimo Moratti ha detto la sua anche su Antonio Conte. Ha dichiarato: "Conte come tecnico è bravissimo, ha carattere ed è attento alla squadra ma non so se avrei resistito così tanto con la sua guida tecnica".

L'imprenditore ha poi aggiunto che non conosce la situazione dello spogliatoio nerazzurro. Di certo quest'ultimo si deve adeguare al carattere dell'allenatore. Ha poi parlato del suo rapporto con il tecnico Mourinho, sottolineando come in quegli anni c'era molta trasparenza fra società e gestione tecnica. Non a caso sono arrivati importanti risultati, facilitati evidentemente anche da una rosa di campioni.