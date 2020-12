La dodicesima giornata di campionato ha visto la Juventus impattare 1 a 1 contro l'Atalanta. Un pareggio frutto di una buona prova da parte degli uomini di Pirlo, che però ha affrontato una squadra che si sta rivelando una certezza negli ultimi anni sia in Italia che a livello europeo. Primo tempo in mano alla Juventus, che però non ha saputo concretizzare le tante occasioni create. Nel secondo invece è uscita l'Atalanta, che ha creato diverse palle gol, alcune delle quali fermate dal portiere Szczesny. Per la Juventus però ha pesato il rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo, che avrebbe potuto portare la squadra bianconera sul 2 a 1.

Sulla prestazione del portoghese e sul match disputato dalla Juventus si è soffermato anche il giornalista sportivo Mario Sconcerti. Quest'ultimo ha voluto elogiare la partita giocata dai bianconeri anche se ha sottolineato come manchi continuità nell'esprimere il calcio offensivo da parte degli uomini di Andrea Pirlo. Su CR7 ha invece dichiarato: "Pareggia anche la Juve, confusa dalla corsa intelligente dell’Atalanta e in mano a un Ronaldo che stavolta non entra in partita.".

La partita della Juventus secondo Mario Sconcerti

Il giornalista sportivo Mario Sconcerti ha voluto elogiare il gran gol di Federico Chiesa anche se il centrocampista offensivo "continua a spingere lontano dal suo ruolo". In merito invece alla prestazione generale della Juventus, il giornalista sportivo ha sottolineato: "La Juve ha qualità nel gioco offensivo che nessuna altra squadra ha in Serie A ma non va oltre i 20 minuti di insistenza".

Secondo Sconcerti quindi manca continuità di gioco offensivo da parte della squadra di Pirlo. Lo stesso giornalista sportivo ha poi aggiunto che non si capisce se "sia più in grande la bravura per quei 20 minuti o lo spreco per il resto".

Juventus-Atalanta

Il primo tempo della Juventus è stato caratterizzato da una spinta offensiva costante, che si è concretizzata unicamente con il gol di Federico Chiesa.

Anche nel secondo tempo, nonostante l'ottima partita dell'Atalanta, la squadra di Pirlo ha creato occasioni su tutti il tiro di Morata parato in maniera efficace da Gollini. Protagonista ancora il portiere dei bergamaschi sul rigore parato a Cristiano Ronaldo e sul tiro di Danilo dopo un bella azione dei bianconeri. Un pareggio che però non permette al Milan di scappare in classifica, in quanto i rossoneri impattano 2 a 2 contro il Genoa.

Vince invece l'Inter contro il Napoli, i nerazzurri si avvicinano alla vetta della classifica e si portano a -1.

La tredicesima giornata di campionato

La Juventus giocherà sabato 19 dicembre alle ore 20:45 contro il Parma. L'Inter invece disputerà il suo match domenica 20 dicembre contro lo Spezia mentre il Milan sarà a Sassuolo. Atalanta-Roma alle ore 18:00 e Lazio-Napoli alle 20:45 sono le ultime due partite della giornata.