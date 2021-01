Il Milan vuole ripartire dopo lo stop interno contro l'Atalanta in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter, sabato a Bologna l'imperativo è quello di riprendere il cammino. Alle 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara è in programma una sfida per la quale c'è la speranza di potere recuperare qualche indisponibile, su tutti Calhanoglu che potrebbe riuscire a esserci dopo essere stato trovato positivo alla Covid-19. Mister Stefano Pioli sta comunque tenendo tutti sulla corda e c'è una possibilità che porta anche a Daniel Maldini come possibile titolare.

Milan a Bologna per riprendere il cammino interrotto: out Kjaer e molto probabilmente Diaz

Il campionato sta entrando in una fase che non può ancora definirsi decisiva ma sicuramente questa prima parte del girone di ritorno - che si apre da venerdì sera con l'anticipo tra Torino e Fiorentina - darà un'idea ben precisa. Il Milan viene da due sconfitte consecutive contro Atalanta e Inter in Coppa Italia e punta a Bologna a invertire questa tendenza cercando di tornare al successo.

Non è un momento facile nemmeno per gli infortuni. Dopo la gara di Coppa Italia, il Milan ha perso altri due "pezzi". Simon Kjaer ha un problema al retto femorale della coscia sinistra e a Bologna non ci sarà. La sua situazione verrà nuovamente analizzata la prossima settimana.

Anche Diaz ha un problema di natura muscolare, per lui interessati i flessori sempre della coscia sinistra. Verrà monitorato giorno per giorno, ma il suo recupero in vista di sabato sembra abbastanza problematico e molto improbabile.

Milan, c'è una speranza di recuperare Calhanoglu

Mister Stefano Pioli comunque ha anche qualche notizia positiva. Dopo l'assenza per squalifica contro l'Inter tra i pali torna Donnarumma.

Tra i convocati ci saranno Mandzukic e Bennacer che ha recuperato dopo una lunga assenza per una lesione al bicipite femorale. Dovrebbe essere a disposizione anche Tonali.

Lo si sussurra sottovoce, ma al quartier generale rossonero di Milanello si spera di potere recuperare anche Calhanoglu che come noto è alle prese con la Covid-19. Il giocatore turco è risultato positivo il 17 gennaio scorso, ci sarebbero i tempi tecnici per negativizzarsi ed essere a disposizione visto che il giocatore in questo periodo a casa ha comunque sempre continuato ad allenarsi.

Ma in casa rossonera nessuno si fa troppe illusioni sul suo recupero, quindi per il ruolo da trequartista mister Pioli starebbe pensando a diverse soluzioni tra cui Leao, lo stesso Mandzukic e anche Daniel Maldini.

A prescindere dagli interpreti a Bologna servirà una prova anche di forza dal punto di vista psicologico e mentale dopo le ultime due sconfitte.