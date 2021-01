Si avvicinano gli ultimi giorni di contrattazione del mercato di riparazione e diverse indiscrezioni vedono il Crotone come possibile protagonista. La squadra calabrese, che attende di affrontare in campionato il Genoa all'Ezio Scida, avrebbe ricevuto delle avances da parte del Sassuolo per l'attaccante brasiliano Junior Messias. In entrata un'idea per il centrocampo degli "squali" potrebbe essere lo svincolato Romulo, calciatore pronto a ripartire dal campionato di massima serie dopo alcuni mesi di pausa.

Crotone, un rinforzo a centrocampo

Un innesto per reparto, questa sarebbe l'idea della dirigenza del Crotone per rinforzare la squadra in vista del girone di ritorno.

A centrocampo, dopo la cessione di Giovanni Crociata all'Empoli potrebbe giungere un sostituto di qualità ed esperienza. Il nome nuovo sarebbe quello dello svincolato Romulo. L'ex calciatore tra le altre di Juventus, Genoa e Brescia piacerebbe in Serie A ai rossoblù oltre che allo Spezia. In cadetteria il suo nome è stato accostato a formazioni come Monza e Cremonese. All'età di 33 anni per Romulo potrebbe essere l'ultima chiamata per continuare a giocare nel calcio che conta.

Sassuolo interessato a Messias

Un talento che è riuscito a mettersi in mostra, realizzando 6 reti in questa prima parte di stagione, è l'attaccante Junior Messias. Il calciatore del Crotone, alla sua prima partecipazione al campionato di Serie A, ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club.

Nelle scorse settimane ad interessarsi a lui erano state Lazio, Torino e Fiorentina. Mentre nelle ultime ore a farsi avanti sarebbe stato anche il Sassuolo. La dirigenza calabrese avrebbe però rimandato ogni genere di trattativa al termine della stagione, ritenendo l'attaccante un elemento indispensabile per continuare a lottare per l'obiettivo salvezza.

Crotone, le altre operazioni

Alcuni innesti per i calabresi potrebbero giungere anche in attacco. Il Crotone avrebbe intavolato una trattativa con l'Hellas Verona per l'acquisto di Samuel Di Carmine, calciatore in uscita dal club gialloblù. Altro nome vicino ai calabresi sarebbe quello di Federico Bonazzoli, punta di proprietà della Sampdoria ma attualmente in prestito al Torino.

Sullo sfondo rimarrebbe percorribile la pista che porta all'attaccante danese Kasper Junker, calciatore in forza ai norvegesi del Bodo-Glimt.

Sembrerebbe scemare invece la possibilità di portare a conclusione lo scambio di prestiti tra Crotone e Spal fra il centrocampista Jacopo Petriccione e l'attaccante Federico Di Francesco. In uscita e in cerca di una squadra rimarrebbero i centrocampisti Zak Ruggiero e Jean Lambert Evan's, entrambi rientrati al Crotone dopo i rispettivi prestiti alla Pro Vercelli e al Catanzaro in Serie C.