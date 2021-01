Tempo di mercato per il mondo del calcio Italiano e tempo di riflessioni anche per il Crotone. La formazione calabrese, che viaggia in ultima posizione, è reduce da due sconfitte pesanti contro Inter e Roma. In attesa di tornare a giocare in casa dell'Hellas Verona, la dirigenza rossoblù starebbe vagliando il mercato alla ricerca di validi rinforzi per la squadra. Un nome che potrebbe fare al caso degli squali è quello di Leonardo Mancuso, punta di proprietà dell'Empoli. Sul fronte delle uscite si registra un possibile interesse di tre club di Serie A (Fiorentina, Lazio e Torino) sul brasiliano Junior Messias, protagonista di un grande avvio di stagione.

Crotone, Mancuso nome caldo

L'Empoli che viaggia a passo spedito nei piani alti della cadetteria deve ringraziare soprattutto la vena realizzativa di Leonardo Mancuso. La punta, andata a segno per ben 9 volte in questa prima parte di campionato, ha siglato anche un gol nell'ultimo match vittorioso contro il Cosenza. Le sue buone prestazioni non sono passate inosservate tanto da attirare le attenzioni della Serie A e in particolare quelle della dirigenza del Crotone. Sarebbe lui un possibile tassello da regalare al tecnico Giovanni Stroppa nella seconda parte di campionato, anche se le difficoltà dell'operazione risiederebbero nel costo del cartellino. L'Empoli, infatti, per avere l'attaccante ha sborsato nei mesi scorsi una cifra prossima ai 5 milioni di euro, dettaglio non indifferente per una piccola società come il Crotone.

Tre squadre su Messias

Protagonista di cinque reti in sedici giornate di Serie A, l'attaccante brasiliano Junior Messias è uno dei protagonisti in positivo di un inizio di stagione difficile per il Crotone. Alla sua prima partecipazione in massima serie ha saputo sorprendere gli addetti ai lavori per continuità di prestazione e doti tecniche. Questa qualità, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero state notate da tre società di Serie A come Fiorentina, Lazio e Torino, le quali avrebbero chiesto informazioni al Crotone.

Nessuna trattativa sembra possibile in questa finestra di mercato, essendo Junior Messias un tassello imprescindibile del gioco degli squali. Ogni trattativa dunque dovrebbe essere rimandata nella sessione di mercato estiva in modo da permettere alla punta di dare il suo contributo alla squadra nei prossimi mesi.

Crotone, acquisti e cessioni

Sempre in entrata il Crotone starebbe valutando la possibilità di portare in Calabria l'attaccante Filippo Falco, calciatore in uscita dal Lecce.

A centrocampo i nomi potrebbero essere due: Andrea Barberis, in forza al Monza e Nicolas Haas di proprietà dell'Empoli. In uscita potrebbe esserci Jacopo Petriccione corteggiato dal Parma così come Emmanuel Riviere, per il quale si sarebbe fatta sotto la Cremonese alla ricerca di rinforzi nel reparto avanzato.