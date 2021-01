Terza sconfitta in altrettante gare di campionato per il Crotone uscito sconfitto dallo stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona. Il turno della diciassettesima giornata sorride alla squadra di Ivan Juric e acutizza le difficoltà vissute dai calabresi, ultimi in classifica. Per fronteggiare questo periodo, un ruolo fondamentale potrebbe svolgerlo il mercato di riparazione, con i rossoblù che prima di tutto dovranno sfoltire la rosa mandando a giocare quei calciatori che per un motivo o per un altro non sembrano rientrare nel progetto crotonese. Tra questi potrebbero esserci i centrocampisti Mattia Mustacchio e Zak Ruggiero.

Crotone, Mustacchio verso Reggio Calabria

Tra i protagonisti della passata stagione, anche se spesso da subentrato, quest'anno il centrocampista Mattia Mustacchio è rimasto escluso dal lotto dei 25 calciatori inseriti nella lista del campionato. Il calciatore potrebbe ora salutare la città di Crotone ma rimanere ancora in Calabria. Su di lui ci sarebbe un forte interesse da parte della Reggina. La squadra amaranto avrebbe in mente di proporre un contratto con scadenza a 30 giugno 2022. Con la maglia del Crotone, il classe 1989 ha collezionato 34 presenze andando a segno con 3 reti, tutte racimolate in Serie B nel torneo 2019-2020.

Paganese, occhi su Ruggiero

Cresciuto nel settore Primavera del Crotone, il centrocampista Zak Ruggiero potrebbe ben presto ritornare in via temporanea in rossoblù.

Il calciatore, in prestito alla Pro Vercelli, è stato poco impiegato e ora potrebbe essere girato nuovamente in prestito ma in un'altra società. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile interesse da parte della Pro Sesto, ma ora a farsi sotto potrebbe essere la Paganese. Per Zak Ruggiero con la maglia del Crotone è arrivato il debutto in cadetteria nel precedente torneo con un'apparizione e una rete siglata in Coppa Italia.

Crotone, le altre operazioni

Tra i potenziali rinforzi del Crotone per il mese di gennaio potrebbe esserci l'attaccante Andrea Pinamonti. Il calciatore di proprietà dell'Inter potrebbe cambiare maglia in queste settimane in quanto ha voglia di cercare maggiore spazio in una nuova squadra. I calabresi avrebbero formulato la loro proposta al club nerazzurro con un prestito con diritto di riscatto in favore del Crotone che potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di conquista della salvezza.

Sembrano scemare invece le possibilità di potere rivedere in Calabria il centrocampista Andea Barberis, mentre è difficile che possa andare in porto lo scambio con il Monza attraverso la cessione del centrocampista Jacopo Petriccione.