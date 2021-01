Neanche il tempo di tornare in Calabria, il Crotone è tornato ad allenarsi sul terreno di gioco del centro sportivo "Antico borgo" in vista della sfida di mercoledì 6 gennaio 2021 contro la Roma (ore 15) terza forza del campionato di Serie A. Dopo la sonora sconfitta contro l'Inter di Antonio Conte, la dirigenza rossoblu è alla ricerca di profili adatti al modulo del tecnico rossoblu Giovanni Stroppa e i reparti che avrebbero bisogno di essere rinforzati sono il reparto difensivo e quello offensivo. Nelle ultime ore sembrerebbe che i calabresi abbiano chiesto informazioni sull'attaccante del Cagliari Alberto Cerri mentre in uscita potrebbe registrarsi l'addio di Mattia Mustacchio che interesserebbe al Cosenza in Serie B.

Qualità per l'attacco rossoblu

Nonostante il talento del brasiliano Junior Messias (5 reti all'attivo) il Crotone continua ad avere difficoltà in fase realizzativa con appena 15 reti realizzate in 15 giornate. Con l'inizio del Calciomercato, la dirigenza rossoblu, sarebbe alla ricerca di un attaccante che possa dare qualità ed esperienza e il profilo che potrebbe interessare agli "squali" è Alberto Cerri attaccante in forza al Cagliari. Il calciatore è un attaccante abile nel gioco aereo, di piede destro, e le sue doti fisiche gli permettono di proteggere il pallone, favorendo l'inserimento dei centrocampisti. In questa stagione ha disputato solamente 5 gare entrando quasi sempre a partita in corso e ora il giocatore cercherebbe una squadra che possa garantirgli un posto da titolare.

I calabresi sarebbero disposti a concedergli tale posto, ma ci sarebbe da battere la concorrenza del Parma.

Mustacchio verso la B

Protagonista a suon di assist per il nigeriano Simy, il centrocampista Mattia Mustacchio che in questo campionato è stato messo fuori rosa, potrebbe essere pronto a salutare Crotone per raggiungere un'altra squadra calabrese ma questa volta in Serie B, a Cosenza.

Squadra che lo aveva già cercato diverse volte e ora potrebbe essere la volta buona. Il centrocampista rossoblu con la maglia calabrese ha disputato diverse partite segnando anche qualche rete e ora, essendo fuori rosa da inizio anno, potrà trovare squadra e sembrerebbe che oltre ai "Lupi" sia interessato anche l'Ascoli, quindi resterà al giocatore decidere la destinazione.

Cigarini verso il recupero

Doveva essere tra i convocati per la partita poi persa contro l'Inter, Luca Cigarini però potrebbe tornare a calcare il prato verde dello Scida già da mercoledì contro la Roma, mentre per l'altro centrocampista rossoblu Ahamd Benali i tempi di recupero saranno valutati in questi giorni.