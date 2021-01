Inizio di nuovo anno tra calcio giocato e voci di mercato per il Crotone del tecnico Giovanni Stroppa. La squadra rossoblù, uscita sconfitta dal match di San Siro contro l'Inter (6-2) è nelle ultime ore al centro delle voci legate al mercato di riparazione. Tra possibili acquisti e probabili cessioni il Crotone potrebbe pianificare anche il futuro andando a proporre un rinnovo di contratto al suo capitano, Alex Cordaz. In entrata potrebbe ritornare il centrocampista Zak Ruggiero, calciatore reduce dal prestito alla Pro Vercelli con la possibilità di fare ulteriore esperienza con un nuovo prestito in Serie C.

Crotone, possibile rinnovo di contratto per Cordaz

Alla sua settima stagione con la maglia rossoblù, l'estremo difensore e capitano Alex Cordaz potrebbe proseguire la sua esperienza in Calabria andando, di fatto a concludere a Crotone la sua carriera. Da pochi giorni il portiere di Vittorio Veneto ha compiuti 38 anni, è già in passato aveva più volte dichiarato amore eterno alla maglia calabrese. Per lui si tratta in questo campionato della sua terza stagione in Serie A, tutte da titolare. Oltre duecento le presenze ottenute con il Crotone con all'attivo due promozioni in Serie A con i tecnici Ivan Juric e Giovanni Stroppa. La società negli ultimi giorni, secondo le indiscrezioni emerse, starebbe valutando la proposta di un nuovo legame in modo da "blindare" per il futuro il suo capitano.

Nuovo possibile prestito per Ruggiero

Dopo alcuni mesi potrebbe finire l'avventura alla Pro Vercelli del centrocampista Zak Ruggiero. Il calciatore nativo di Crotone, classe 2001, ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione. Il suo ritorno a Crotone potrebbe essere solamente temporaneo. Per lui si starebbe paventando la possibilità di una nuova cessione in prestito, sempre in terza serie, questa volta a favore della Pro Sesto.

Per Zak Ruggiero, elemento cresciuto nel settore Primavera del Crotone si tratterebbe della terza maglia in carriera dopo avere indossato appunto quella del Crotone in cadetteria e quella della Pro Vercelli in questa stagione.

Crotone, le altre possibili operazioni

Una trattativa che potrebbe prendere quota nei prossimi giorni potrebbe essere quella tra il Crotone e il Parma per uno scambio di centrocampisti.

In Calabria potrebbe arrivare Gaston Brugman mentre a fare il percorso inverso sarebbe Jacopo Petriccione. Il giocatore del Crotone, arrivato in estate dal Lecce, non sembra avere impressionato il tecnico Giovanni Stroppa e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare al giocatore in forza al Parma. In uscita ci sarebbe invece il centrocampista Mattia Mustacchio per il quale avrebbero richiesto informazioni alcuni club di cadetteria come Cosenza e Ascoli.