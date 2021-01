Antonello Venditti cantava "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", un po' come potrebbe succedere alla Juventus che, in cerca di una quarta punta, starebbe meditando l'ipotesi del ritorno in bianconero di Fabio Quagliarella. L'attaccante classe '83, difatti, ha già vestito la maglia della Vecchia Signora dal 2010 al 2014, trascorrendo tre stagioni proprio assieme a colui che potrebbe divenire il suo nuovo allenatore, Andrea Pirlo. Il "sempreverde" Fabio, quindi, conosce già l'ambiente e il suo papabile mister rivelandosi un affare low cost da non prendere sottogamba già nel mercato invernale.

Sondaggio per Quagliarella in scadenza con la Sampdoria

Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera nei giorni scorsi avrebbe contattato la società di Massimo Ferrero per effettuare un sondaggio su Fabio Quagliarella. La punta blucerchiata racchiude le caratteristiche ideali al gioco di Pirlo, ovvero le doti da finalizzatore e il saper giocare con la squadra. L'attaccante 38enne ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e potrebbe decidere di rinnovarlo assicurandosi, a meno di infortuni o cali drastici di rendimento, un elevato numero di partite da adesso a quando appenderà gli scarpini al chiodo.

Lo stesso numero di presenze che, almeno sulla carta, non avrebbe alla corte di Pirlo in quanto il suo acquisto sarebbe come vice-Morata, in modo da far rifiatare lo spagnolo quando ce ne sarà di bisogno.

Allo stesso tempo, per Quagliarella sarebbe verosimilmente l'ultimo treno per approdare in una big e, magari, vincere qualche altro trofeo prestigioso per arricchire il proprio palmarès. L'eventuale formula del trasferimento è ancora da definire, quindi restano aperte le piste sia del prestito secco che di un acquisto low cost con contratto a 6 o 18 mesi.

Sempre in lizza Llorente, Pellè, Pavoletti e Milik mentre sembra svanita la pista Giroud

Quagliarella è soltanto l'ennesimo nome accostato alla Juventus nell'ultimo periodo, infatti sembrano restare vive le idee di Fernando Llorente, Graziano Pellè, Leonardo Pavoletti e Arkadiusz Milik. Per Llorente un eventuale approdo in bianconero profumerebbe di ritorno, visto che l'attaccante spagnolo ha già trascorso dal 2013 al 2015 due stagioni a Torino.

Sempre sponda Napoli, ci sarebbe anche Milik che, sebbene in scadenza a giugno, è ancora valutato da De Laurentiis circa 15 milioni, costo che difficilmente la Juventus potrebbe sostenere a gennaio per un giocatore fermo da mesi. Inoltre, vi è anche la pista Pellè, in uscita dallo Shandong Luneng Taishan, che incontrerebbe lo scoglio dell'ingaggio, a meno che l'attaccante non abbassi di molto le sue pretese economiche.

Infine, l'idea più percorribile sembra essere quella di uno scambio di prestiti sino a giugno sull'asse Juventus-Cagliari, con Pavoletti in bianconero e Portanova in rossoblu. Sembra svanita, invece, l'opzione Giroud in quanto l'attaccante ha dichiarato di voler rimanere al Chelsea almeno sino a giugno 2021.