Inter e Juventus, oltre ad affrontarsi sul campo, sarebbero pronte a sfidarsi anche sui tavoli del Calciomercato. Nelle ultime ore, infatti, si parla di un concreto interessamento da parte della società nerazzurra per Arkadius Milik. La punta si svincolerà dal Napoli a giugno 2021 e rappresenta un'occasione di mercato molto importante per la prossima stagione. La società campana continua a chiedere almeno 15 milioni di euro per la cessione del giocatore a gennaio, per questo attualmente è molto probabile possa andare in scadenza a giugno 2021. Una situazione che potrebbe sfruttare l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, da sempre molto attento al mercato dei parametri zero.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il dirigente nerazzurro sarebbe pronto a fare lo sgarbo alla Juventus ed ad investire su Arkadius Milik. L'idea infatti è trovare un'alternativa a Lukaku, ma che allo stesso tempo sia in grado di poterci giocare insieme. Inoltre Marotta si vorrebbe cautelare nell'ipotesi in cui Lautaro Martinez dovesse trasferirsi al Barcellona la prossima estate.

Milik possibile acquisto dell'Inter in estate

L'Inter starebbe lavorando all'acquisto a parametro zero di Arkadius Milik. Sembrerebbe essere la punta del Napoli l'obiettivo per il settore avanzato della prossima estate. L'ex Ajax arriverebbe a parametro zero e sarebbe considerato il profilo giusto non solo come alternativa a Lukaku ma anche con possibile partner della punta belga.

D'altronde la proprietà Suning ha lasciato intendere che non ci saranno molti investimenti, per questo dovrà essere abile Marotta ad investire a basso costo e allo stesso tempo a cedere bene. A proposito di partenze, l'idea di investire su Milik nasce anche per fronteggiare un'eventuale partenza di Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez potrebbe essere ceduto al Barcellona in estate

La punta argentina dell'Inter in questi giorni è ritornata alla ribalta mediatica come possibile nuovo acquisto del Barcellona per la prossima stagione. Si dice infatti che chiunque sarà il nuovo presidente della società catalana (le elezioni sono previste a fine gennaio), potrebbe portare in Spagna Lautaro Martinez come acquisto di prestigio del nuovo progetto sportivo catalano.

Sarebbe anche un modo per convincere Leo Messi a rinnovare il suo contratto con il Barcellona. D'altronde il 10 del Barcellona non ha mai nascosto la sua stima professionale nei confronti dell'argentino dell'Inter. Fra l'altro lo conosce bene in quanto compagno di nazionale. L'eventuale arrivo di Lautaro Martinez al Barcellona sarebbe finanziato dalle cessioni dei vari Griezmann, Coutinho e Dembélé.