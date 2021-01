Continua la marcia della Serie A che in questa fase dell'anno è intensa. Milan - Torino giocheranno sabato 9 gennaio allo stadio San Siro di Milano. Sono passati solamente 3 giorni dalla sconfitta dei rossoneri contro la Juventus. Un Milan in totale emergenza ha giocato la sua partita dignitosamente contro la corazzata bianconera, subendo gli innesti della panchina ed uscendo a testa alta. L'occasione di tornare alla bella marcia trionfale per gli uomini di Stefano Pioli è servita. A San Siro arriva il Torino allenato dall'ex Giampaolo. Il tecnico granata oltre al dente avvelenato, dovrà dar seguito alla crescita di gioco dei suoi, onde evitare un altro esonero.

Partita insidiosa quindi per i rossoneri, in primis perchè le indisponibilità sono ancora tante in secondo motivo per 'la storia' delle partite contro il Torino. Le indisponibilità dei rossoneri sono tante da molte gare, ma Pioli un mezzo sorriso può permettersi di farlo. Ibrahimovic torna tra i convocati dopo 7 gare di assenza. Nel gruppo ci sono anche Calhanoglu e Kjær, in forte dubbio fino a poche ore fa. Assenti per covid Krunic e Rebic. Il 2021 s'è aperto con la vittoria del Milan a Benevento e con la sconfitta contro la Juventus.

Il Torino di Giampaolo arriva a San Siro con una classifica che di certo non entusiasma i tifosi granata e non può far felice la dirigenza.

Si dice che Giampaolo ha bisogno di tempo per esprimere il suo calcio, ma è il calcio che non concede tempo. Le partite quasi ogni 3 giorni e gli allenamenti sono ridotti all'osso. La terzultima posizione in classifica in coabitazione con il Parma è una posizione poco veritiera rispetto al valore assoluto della rosa. Guardando il bicchiere mezzo pieno, il Tornino non perde da 5 partite, ovvero da quasi un mese.

L'ultima sconfitta avvenne per mano della Roma. Da lì 3 pareggi e una vittoria. L'ultima in campionato ha visto la rimonta sul finale contro l'Hellas Verona esprimendo un ottimo spirito di squadra e capacità di reagire allo svantaggio. Tutti disponibili i granata. Il 3-5-2 vedrà Belotti e Verdi in attacco, unico ballottaggio riguarda l'ex Milan Ricardo Rodriguez con Ansaldi.

Milan - Torino è anche una sfida generazionale tra Donnarumma e Sirigu, due portieri della nazionale, il cui futuro e soprattutto la loro permanenza nei due club al momento, non è del tutto scontata. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Fabio Maresca di Napoli.

🎙️ Here's what the Boss had to say to the press ahead of our next home fixture 🏟️



🗣️ Il meglio della conferenza di Mister Pioli alla vigilia di #MilanTorino.

Milan i giocatori convocati da Stefano Pioli

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Olzer.

Torino la lista dei convocati di Giampaolo

Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu, Ujkani

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre

Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Verdi, Zaza

📢 | CONVOCATI



Sono 25 i giocatori scelti da mister Giampaolo per #MilanTorino

Milan - Torino il pronostico della gara

Le assenze del Milan non convincono le società di scommesse che ritengono i rossoneri favoriti a 1,60.

Il Torino da parte sua vede la vittoria a 5,75 mentre il pareggio si assesta sul 4. Le doppie chance portano a vittorie talmente basse che non vale nemmeno la pena rischiarle. Entrambe le squadre a segno, quindi GOL è fissato a 1,65 con l'over 2,5 a 1,63 e l'over 3,5 a 2,60. Si preannuncia una partita con occasioni offensive e con tanti calci d'angolo battuti. La quota corner superiore a 8,5 è a soli 1,35. Nonostante la presenza sia in forte dubbio, il primo marcatore con la quota più bassa è Zlatan Ibrahimovic a 3,30 seguito da Rafael Leao a 4,50 e da Calhanoglu a 5,75. In quarta posizione si trova il primo granata il 'Gallo' Belotti a 6,75.