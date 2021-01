La Juventus sembra aver deciso l'investimento nel settore avanzato in questi ultimi giorni di Calciomercato invernale. La punta Gianluca Scamacca sarebbe il preferito della società bianconera e del tecnico Andrea Pirlo. D'altronde è evidente come la Juventus abbia deciso di intraprendere una campagna trasferimenti basata sui giovani. già da due stagioni a questa parte. Per questo sembra improbabile l'arrivo di due giocatori di esperienza come Pellé o Diego Costa, anche per i costi di stipendio che la società bianconera dovrebbe sostenere in caso di loro ingaggio. D'altra parte Gianluca Scamacca sarebbe un profilo ottimo per il presente ma anche con grandi margini di miglioramento, essendo un classe 1999.

Avrebbe un costo importante, intorno ai 20 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe attutire l'esborso economico con l'inserimento di contropartite tecniche. Oppure dilazionare il pagamento, magari valutando qualcosa in più il giocatore. Sembrerebbe essere quest'ultima la nuova formula di pagamento a cui sta pensando la società bianconera per arrivare a Gianluca Scamacca.

Scamacca potrebbe arrivare in prestito biennale con obbligo di riscatto

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Gianluca Scamacca. In questi giorni si è parlato di un possibile inserimento di contropartite tecniche per attutire l'esborso economico da offrire al Sassuolo. Fra queste è spuntato il nome di Nicolò Fagioli, valutato circa 10 milioni di euro dalla Juventus.

La società bianconera però non vuole cedere il talentuoso centrocampista classe 2001, a maggior ragione dopo l'ottima prestazione nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal.

Per questo preferirebbe l'acquisto di Scamacca in prestito con obbligo di riscatto. Una formula di trasferimento già utilizzata dalla Juventus per l'acquisto del centrocampista offensivo ex Fiorentina Federico Chiesa.

La società bianconera ha infatti accettato di pagare anche qualcosa in più il giocatore (circa 60 milioni di euro) pur di avere la possibilità di dilazionare il pagamento in più stagioni. Chiesa infatti si è trasferito alla Juventus in prestito biennale con obbligo di riscatto da pagare entro quattro anni.

Possibile acquisto di Scamacca in prestito con riscatto su base di quattro anni

La Juventus per arrivare a Scamacca potrebbe offrire quindi al Sassuolo una somma maggiore rispetto ai 20 milioni di euro necessari all'acquisto immediato. Si parla infatti di circa 25 milioni di euro, con la possibilità però per la società bianconera di dilazionare il pagamento. L'idea è quella di riscattarlo su una base di quattro anni così che la Juventus possa attutire l'investimento. In questo modo il Sassuolo avrebbe la garanzia di un acquisto definitivo del giocatore da parte della società bianconera e quest'ultima non andrebbe ad appesantire troppo il bilancio d'esercizio.