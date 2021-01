La Juventus sotto la gestione tecnica di Pirlo ha dimostrato di voler puntare molto sui giovani. Il lancio della seconda squadra risalente ormai a tre stagioni fa ha permesso alla società bianconera di formare tanti talenti che già da questa stagione sono ritornati utili al tecnico bianconero. Infatti è questo il caso di Frabotta, Dragusin, Fagioli, Portanova, Di Pardo, Wesley e Da Graca, che hanno già avuto modo di giocare alcuni minuti con la prima squadra. Uno dei più impiegati dall'allenatore bianconero è stato il difensore centrale Radu Dragusin, che fra l'altro insieme a Da Graca è il più giovane dei prima menzionati.

Il classe 2002 non ha deluso il tecnico bianconero quando è stato impiegato. Non è un caso che abbia già esordito in Serie A, in Coppa Italia e in Champions League. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di molte società europee, allettate anche dal fatto che ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Il Lipsia si sarebbe fatto avanti ma la volontà della Juventus è quella di fargli firmare il rinnovo di contratto. Rinnovo che sarebbe imminente secondo le ultime indiscrezioni di mercato.

Dragusin sarebbe vicino al rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare il rinnovo di contratto di Radu Dragusin. Il centrale è considerato una risorsa per il presente ma anche un futuro titolare della difesa della Juventus.

Le sue prestazioni in prima squadra in questa stagione hanno tolto ogni dubbio alla società bianconera, che a breve potrebbe fargli firmare un contratto fino al 2025. Nazionale under 21, Dragusin ha fatto della fisicità e del senso della posizione due delle sue caratteristiche principali. Inoltre, è dotato di un buon piede che gli permette di impostare bene il gioco dalla difesa.

Attualmente è considerato da Pirlo il secondo centrale di riserva della difesa bianconera.

Il mercato dei giovani

La probabile firma sul contratto da parte di Radu Dragusin conferma la volontà della Juventus di continuare ad investire sui giovani e possibilmente lanciarli in prima squadra. In questa stagione infatti la società bianconera ha deciso di avviare un progetto di ringiovanimento della rosa che evidentemente sta raccogliendo i suoi frutti.

Altro giovane che potrebbe ritornare utile a Pirlo in questa seconda parte della stagione è il centrocampista Nicolò Fagioli. Il classe 2001 ha giocato titolare nel match di Coppa Italia contro la Spal, regalando una prestazione di notevole qualità. Si era parlato di Fagioli come possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Scamacca dal Sassuolo. Pirlo nella conferenza stampa di presentazione di Sampdoria-Juventus ha confermato che il classe 2001 rimarrà in prima squadra e potrà ritornare utile a volte anche per l'under 23 bianconera.