La Juventus è stata una delle protagoniste del Calciomercato invernale. Non tanto per la prima squadra quanto per l'Under 23 guidata dal tecnico Lamberto Zauli. L'allenatore della squadra che gioca in Serie C ha accolto infatti il difensore centrale De Marino, il centrocampista Dabo e, nelle ultime ore, Marley Aké. Quest'ultimo è arrivato dall'Olympique Marsiglia per circa otto milioni di euro. Una somma importante che però è motivata dal fatto che per la stessa somma la Juventus è riuscita a cedere alla società francese il classe 2002 Franco Tongya. La partenza ha permesso alla società bianconera di generare una plusvalenza finanziaria importante, appunto di otto milioni di euro.

D'altronde, in questa situazione economica difficile per le società di calcio dovuta al coronavirus, è necessario salvaguardare i bilanci. Le plusvalenze finanziare servono ad alleggerire i costi.

Definito l'acquisto di Aké dall'Olympique Marsiglia

Indipendentemente dai benefici economici di questa doppia trattativa avviata con l'Olympique Marsiglia, l'acquisto di Aké è motivato soprattutto dalle qualità tecniche e dalle potenzialità del giocatore. Il centrocampista offensivo infatti andrà ad impreziosire l'Under 23 bianconera, dando un'ulteriore alternativa nel settore avanzato al tecnico Lamberto Zauli. D'altronde Aké vanta già una discreta esperienza nei campionati professionistici, avendo collezionato delle presenze con la prima squadra dell'Olympique Marsiglia.

Per quanto riguarda invece la cessione di Tongya, tanti addetti ai lavori hanno criticato la scelta della Juventus di cederlo viste le sue potenzialità. Il giocatore però era in scadenza di contratto a giugno 2021 e avrebbe chiesto uno stipendio pesante per firmare il rinnovo con la società bianconera. Da qui la decisione di cederlo.

Le altre plusvalenze finanziarie della Juventus

Nelle ultime ore la Juventus ha ufficializzato un'ulteriore plusvalenza finanziaria. Ha infatti ceduto il centrocampista Manolo Portanova e la punta Elia Petrelli al Genoa. Cessioni che potenzialmente potranno generare (compresi i bonus) circa 20 milioni di euro. Il centrocampista è stato valutato circa 15 milioni mentre Petrelli cinque milioni di euro.

Plusvalenza motivata dalla scelta della Juventus di investire sul centrocampista del Genoa Nicolò Rovella, acquistato per circa 20 milioni di euro (comprensivi di bonus) dalla società ligure. Un affare che ha scatenato molte critiche dagli addetti ai lavori. Tanti hanno contestato il fatto che la Juventus ha voluto investire una somma del genere nonostante il giocatore sarebbe andato in scadenza a giugno 2021.