Il futuro di Paulo Dybala sarebbe sempre in bilico: il giocatore argentino non ha ancora rinnovato con la Juventus e le voci di un suo possibile addio sono piuttosto insistenti. L'argentino va in scadenza di contratto nel 2022, perciò - se non si arriverà a un rinnovo - sembra difficile che possa iniziare la prossima stagione con il rischio di andare in scadenza.

In particolare, Dybala avrebbe diverse pretendenti e fra queste potrebbe esserci il Liverpool. I reds potrebbero farsi avanti per il numero 10 della Juventus in caso di addio di Salah.

Il punto sul futuro di Dybala

Paulo Dybala è sempre al centro di diverse voci di mercato.

Il numero 10 bianconero è in attesa del rinnovo di contratto con la Juventus, il quale però, tarda ad arrivare. Il club piemontese ha già fatto la sua proposta al giocatore e starebbe aspettando una sua risposta.

Nelle prossime settimane, dovrebbe esserci il ritorno in Italia dell'agente di Dybala e forse a quel punto si capirà qualcosa in più sul futuro della Joya. Qualora non si trovasse un accordo, in estate, la dirigenza bianconera potrebbe prendere in considerazione una cessione del suo numero 10. Tra le varie pretendenti ci sarebbe anche il Liverpool, dove l'argentino potrebbe prendere il posto del possibile partente Salah.

Dybala in panchina contro l'Udinese

Intanto Paulo Dybala deve pensare anche al campo. In questi mesi, il numero 10 juventino è stato ben lontano dalla forma migliore: difficilmente è risultato decisivo e adesso con l'arrivo del 2021 spera di riprendersi.

L'argentino, però, guarderà la prima partita dell'anno dalla panchina, almeno dal primo minuto. Infatti, con ogni probabilità, nella sfida contro l'Udinese, Dybala non sarà titolare e potrà entrare eventualmente solo a partita in corso. In attacco, Andrea Pirlo si affiderà ad Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo. In ogni caso, per Dybala ci saranno molte occasioni a gennaio per trovare spazio, visto che il calendario della Juventus è molto serrato.

La Juventus verso il match con l'Udinese

Per la prima partita del 2021 mister Pirlo si affiderà alle sue certezze: in attacco spazio a Alvaro Morata e CR7, mentre in difesa ci sarà spazio per Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Sulla fascia destra mancherà Juan Cuadrado, che sarà sostituito da Danilo, a completare la retroguardia ci sarà Alex Sandro.

A centrocampo, invece, dovrebbe toccare a Rodrigo Bentancur e Weston McKennie, mentre sulle fasce dovrebbero agire Aaron Ramsey e Federico Chiesa.

La Juventus avrà ancora due allenamenti per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Infatti, Dybala e compagni si alleneranno oggi pomeriggio 2 gennaio e poi domani, domenica 3 gennaio, svolgeranno la rifinitura pre-partita. Il match fra le due formazioni bianconere si gioca infatti alle ore 20:45.