In questi giorni si parla molto del rendimento di Paulo Dybala. Il numero 10 della Juventus, in questa prima parte di stagione, non si è espresso al meglio. Inoltre, Dybala è in attesa del rinnovo del contratto con il club bianconero. Dell'argentino ne ha parlato in una recente intervista, Fabio Capello: "Cosa succede a Dybala? Il Covid è la spiegazione". Dunque, per l'ex tecnico bianconero Dybala non è ancora riuscito a riprendersi dai postumi del Coronavirus. Capello ha poi sottolineato che scambierebbe l'argentino solo per Kane: "Se potessi, lo scambierei con il centravanti inglese del Tottenham, Harry Kane".

Capello parla di Dybala

Paulo Dybala, in questa prima parte di stagione, non sta incidendo come vorrebbe e Pirlo lo alterna spesso con gli altri attaccanti. Della gestione dell'argentino ne ha parlato anche Fabio Capello: "Pirlo gestisce Dybala come feci io con Del Piero? Sì, una certa analogia c'è". Ma per l'ex tecnico bianconero l'argentino ha un importante talento e lo ha paragonato ad un grande calciatore del passato: "Paulo mi ricorda Savicevic: anche lui preferiva partire da destra". Dunque, per Capello il potenziale di Dybala è altissimo e lui non lo scambierebbe nemmeno con Paul Pogba: "Dissi che non darei Dybala per avere Pogba". L'unico giocatore con cui Capello scambierebbe il numero 10 della Juventus è Harry Kane.

Dybala e compagni preparano la gara contro l'Udinese

Dal 28 dicembre, la Juventus è tornata alla Continassa per preparare la gara contro l'Udinese. Dybala e compagni, però, stanno svolgendo delle sedute individuali in attesa di un doppio tampone. Quando arriveranno gli esiti dei test, la Juventus riprenderà le sedute di gruppo. Probabilmente, Andrea Pirlo potrà cominciare a mettere definitivamente nel mirino la gara contro l'Udinese nella giornata del 30 dicembre.

La sensazione è che contro l'Udinese possano giocare i titolarissimi. Inoltre, per la partita del 3 gennaio, i bianconeri avranno nuovamente a disposizione Giorgio Chiellini e Merih Demiral. Anche Matthijs De Ligt sarà abile e arruolabile. Infatti, l'olandese, contro la Fiorentina, aveva chiesto il cambio a causa di un problema fisico, ma fortunatamente si era fermato in tempo.

In attacco, invece, si ripartirà da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo. Mentre Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina. Il mese di gennaio sarà piuttosto intenso per la Juventus e sicuramente Pirlo dovrà gestire le forze dei suoi giocatori visto che i bianconeri giocheranno ogni tre giorni.