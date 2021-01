Da alcuni mesi Sami Khedira è ai margini della Juventus. La società bianconera ha fatto altre scelte e, nella prima parte di stagione, il tedesco è rimasto ai margini del progetto. Adesso, però, l'avventura a Torino di Sami Khedira è terminata. Infatti, il centrocampista tedesco ha sostenuto le visite mediche con l'Hertha Berlino. Dunque, la Juventus risparmierà i soldi dell'ingaggio di Sami Khedira e questa è sicuramente una bella notizia per le casse bianconere.

Khedira torna in Germania

Dopo cinque anni Sami Khedira lascia la Juventus per tornare in Bundesliga. Il tedesco, negli ultimi mesi, si allenava con i suoi compagni di squadra ma non veniva convocato poiché non rientrava più nel progetto.

La storia di Khedira in bianconero si è conclusa in queste ore: il giocatore ha già fatto le visite mediche con l'Hertha Berlino. Per lui si tratta di un ritorno in Bundesliga. Khedira firmerà per due anni e mezzo e il suo contratto sarà legato soprattutto alle presenze che collezionerà. Per la Juventus è sicuramente una buona notizia perché permette alla società di risparmiare un ingaggio pesante come quello di Sami Khedira. Adesso non resta che attendere di capire se nelle ultime ore di mercato Fabio Paratici coglierà qualche occasione di mercato oppure se la rosa di Andrea Pirlo resterà così com'è.

Intanto la Juventus pensa alla Coppa Italia

La Juventus, in queste ore, ha salutato Sami Khedira, ma adesso la concentrazione in casa bianconera è tutta rivolta al campo.

Infatti, martedì 2 febbraio, la squadra di Andrea Pirlo sarà impegnata a San Siro per sfidare l'Inter. Questa partita sarà molto importante per la Juventus perché sarà l'occasione per dimostrare che il match di qualche settimana fa proprio contro i nerazzurri è stato un semplice incidente di percorso. Per questa partita, Andrea Pirlo schiererà gran parte dei suoi titolari anche se ci sarà qualche piccola novità.

In difesa è possibile che giochi Matthijs De Ligt. Il numero 4 juventino potrebbe concedere un turno di riposo a uno fra Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Non è da escludere, tuttavia, che la Juventus possa schierare tutti e tre i suoi difensori migliori. A centrocampo, invece, ci sarà certamente Rodrigo Bentancur. Infatti, il numero 30 juventino contro la Sampdoria è stato ammonito e questo giallo gli farà saltare il match contro la Roma del 6 febbraio.

In ogni caso, la Juventus ha ancora alcuni giorni per preparare la sfida contro l'Inter e il 1 febbraio la squadra sarà alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino. Nel corso di questa seduta Andrea Pirlo risolverà gran parte dei dubbi di formazione.