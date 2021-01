Dopo appena sette giri di lancette dal fischio d’inizio del Monday Night alla Sardegna Arena tra Cagliari e Milan, il direttore di gara Rosario Abisso, della sezione di Palermo, ha decretato un calcio di rigore in favore dei rossoneri per un contatto all'interno dell’area di rigore tra il terzino sinistro dei sardi Charalampos Lykogiannis e Zlatan Ibrahimovic, ben imbeccato in verticale da Brahim Diaz. Si è trattato del dodicesimo calcio di rigore decretato in favore del Diavolo in queste prime 18 giornate di campionato. Dal dischetto si è presentato lo stesso campione svedese che è stato implacabile: destro potente e incrociato, palla da una parte, Cragno dall’altra.

Milano capitale

Il tiro vincente dagli undici metri ha dato il la al successo del Milan in terra cagliaritana: è stato poi nuovamente Ibra a porre la propria firma in calce sul tabellino dei marcatori al 52'. Per il 39enne quinta doppietta in campionato; per la squadra di Di Francesco invece quinta sconfitta consecutiva. Con questa vittoria la squadra guidata in panchina da Stefano Pioli si è portata così a 43 punti, rimettendo tre lunghezze di vantaggio tra sé e i cugini dell’Inter, confermandosi al primo posto in classifica a soli 90 minuti dal termine del girone d’andata. Il Milan allunga rispetto ai 34 punti di Napoli e Roma, che al momento chiudono il poker di squadre in zona Champions League. Così facendo, il Milan è campione d'inverno.

Primato rossonero

I rossoneri guidano anche un’altra particolare graduatoria della nostra Serie A, quella relativa ai calci di rigore a favore. Romagnoli e compagni sono a quota 12: si tratta di un numero più che doppio rispetto al trio delle prime inseguitrici, composto da Juventus, Roma e Sassuolo, andate sul dischetto 5 volte ciascuna. Il dato del Diavolo è eccezionalmente elevato: basti pensare che nella stagione 2017/2018, ad esempio, la Lazio era stata la squadra che aveva ottenuto rigori in numero maggiore: 11 in tutte le 38 giornate.

Ora i rossoneri sono già a uno in più. In totale antitesi rispetto ai rossoneri ci sono Parma, Udinese e Genoa, con un solo calcio di rigore a proprio favore.

Milan un anno dopo

Un anno fa, alla 18ª giornata, i rossoneri erano al 12° posto con appena 18 punti, reduci da uno scialbo confronto casalingo con la Sampdoria terminato 0-0. A distanza di 378 giorni, il Milan ha staccato già il pass per i quarti di finale di Coppa Italia [VIDEO] e oggi guarda tutti dall'alto in Serie A con ben 25 punti in più.

E anche i rigori sono già in numero maggiore: nello scorso campionato infatti i rossoneri si erano presentati dagli undici metri in 9 occasioni: 8 erano stati i tentativi trasformati.