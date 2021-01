Nel pomeriggio di questo mercoledì 20 gennaio alle ore 15 alla Dacia Arena di Udine è andata in scena la gara tra Udinese ed Atalanta, valida per il recupero della 10ª giornata di Serie A TIM. La sfida era in programma il 6 dicembre scorso ma un violento nubifragio aveva reso impraticabile il manto erboso dell’impianto friulano. Il match si è concluso sull'1-1.

Dopo due sconfitte consecutive, in casa con il Napoli e sul campo della Sampdoria, entrambe per 2-1, per la squadra di Gotti non arrivava di certo il confronto più agevole: nelle ultime gare, infatti, l’Atalanta, avversario di giornata, era tornata a macinare gioco, a segnare tanto e a conquistare punti importanti (l’ultima sconfitta risale addirittura al 28 novembre scorso, a Bergamo, con il Verona).

Nonostante questo i friulani sono riusciti a imbrigliare i bergamaschi e il match è finito in parità.

La partita

Pronti, via e l’Udinese è passata subito avanti: dopo appena 24 secondi dal segnale di avvio dell’arbitro Calvarese, Pereyra è infatti riuscito a battere Gollini a tu per tu con un esterno destro che è passato tra le gambe del portiere orobico: bravo il "Tucu" a capitalizzare un ottimo spunto personale innescato da Lasagna.

Al tramonto della prima frazione, l’Atalanta è poi riuscita a riequilibrare la sfida grazie alla più classica tra le regole non scritte del gioco del calcio: il gol dell’ex. E' stato infatti Luis Muriel (due anni e mezzo in maglia bianconera e 19 gol) a trovare al 44’ il gol dell’1-1: il colombiano ha ricevuto palla da Pessina all’altezza del limite dell’area di rigore, è entrato all’interno dei sedici metri, ha fatto fuori un paio di avversari - sfruttando anche un rimpallo - per poi insaccare, anticipando Musso con la punta del piede destro.

Settimo centro per l’attaccante classe 1991 contro la sua ex squadra, rete numero 11 in questa Serie A, 14 i gol complessivi per lui in stagione.

Un punto a testa

Nel secondo tempo pochi guizzi: Romero ha sfiorato il gol per gli ospiti con un colpo di testa, mentre all’Udinese è stato annullato il raddoppio per fallo di Zeegelaar su Gollini. Alla fine alla Dacia Arena esce il segno X: le due squadre si dividono così la posta.

L’Udinese conquista un punto importante nella corsa alla salvezza, portandosi a quota 17 punti nella graduatoria di Serie A (a +4 sul Torino terzultimo). Dal canto suo, l’Atalanta resta in piena corsa per la Champions: 33 punti per la Dea, a braccetto con la Juventus e con una sola lunghezza di ritardo dal duo Napoli-Roma.

I prossimi impegni delle due squadre

Sabato pomeriggio alle ore 18 l’Udinese affronterà l'Inter nella partita valida per la 19ª giornata di Serie A (fischio d’inizio alle ore 18:00, nuovamente alla Dacia Arena).

Mentre in contemporanea l’Atalanta sarà impegnata tra le mura amiche del Gewiss Stadium con il Milan capolista.