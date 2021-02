Una settimana fa, a Milano, Inter e Juventus si sono affrontate nella semifinale di andata di Coppa Italia: una doppietta di Ronaldo prima della chiusura della prima frazione di gioco aveva ribaltato l’iniziale vantaggio interista di Lautaro Martinez. Questa sera 9 febbraio si ripartirà da qui, dalla doppietta di CR7. Le due squadre si ritroveranno nuovamente l’una di fronte l’altra: in palio c'è un posto in finale. Il fischio d’inizio della sfida è in programma alle ore 20:45, a dirigere l’incontro il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Precedenti

Eccezion fatta per la gara secca del 1938 (2-0 per i bianconeri), è la quarta volta nella storia che Inter e Juventus si danno battaglia nella semifinale di coppa in un doppio confronto.

Era già successo infatti nella stagione 1982/83, poi ancora nel 2003/2004 e l’ultima volta cinque anni fa, nel 2015/2016. E finora quando il Derby d’Italia si gioca in semifinale di Coppa Italia sui 180 minuti, i precedenti hanno sempre sorriso ai bianconeri.

Nel giugno del 1983, era bastata una vittoria per 2-1 all’andata a Torino per la squadra all’epoca guidata da Trapattoni (0-0 nel ritorno) mentre mille emozioni avevano caratterizzato la prima doppia sfida del terzo millennio: nel 2004 era finita 2-2 a Torino, stesso risultato a Milano con Adani che riuscì a pareggiare al 94’, poi fu la lotteria dei rigori a premiare i bianconeri. Nel 2016 fu una semifinale ancor più al cardiopalma: 3-0 allo Stadium, 3-0 nei 90 minuti al Meazza, ma ancora una volta per i nerazzurri erano stati fatali i tiri dagli undici metri.

Campionato

L’Inter sa come battere la Juventus e lo ha già fatto in questo campionato. Il 17 gennaio scorso, un gol per tempo di Vidal e Barella avevano regalato alla squadra di Antonio Conte il successo sui campioni d’Italia. "King Arturo" sarà squalificato questa sera, mentre l’ex centrocampista del Cagliari è uno degli elementi più in forma della rosa nerazzurra.

In campionato l'ultima volta era finita con il risultato di 2-0 per i nerazzurri: questa sera a Handanovic e compagni servirà praticamente la stessa partita e soprattutto lo stesso numero di gol, senza subirne alcuno, per riuscire nel proprio intento di accedere alla finale.

Inversione

Come detto su tre precedenti nel doppio confronto in semifinale di Coppa Italia, tutte e tre le volte ad avere la meglio è stata la Juventus, che però aveva sempre giocato l’andata in casa: questa volta il tabellone propone lo scenario diametralmente opposto.

Sarà quindi anche l’occasione giusta per l’Inter per riuscire a invertire questo trend negativo in semifinale e staccare il pass per l’ultimo atto della Coppa Italia? Alla partita di questa sera l’ardua sentenza.