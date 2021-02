Il Milan è concentrato sulla seconda parte di stagione che vede momentaneamente i rossoneri guidare il campionato di Serie A. Tra gli uomini di Stefano Pioli, uno degli ultimi arrivati, Fikayo Tomori, si è sicuramente fatto notare. Il giovane difensore, arrivato dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto nel Calciomercato invernale, ha da subito impressionato la dirigenza rossonera che avrebbe intenzione di avviare le trattative per il riscatto. Il club londinese valuta il difensore inglese 30 milioni di euro e potrebbe chiedere in cambio il cartellino di Franck Kessie, in scadenza col Milan nel 2022.

Oltre a questa operazione, nei piani della dirigenza rossonera ci sarebbe anche Boulaye Dia, giovane attaccante del Reims.

Calciomercato Milan, possibile scambio col Chelsea

Tomori è arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto verso la fine del mercato di gennaio e i rossoneri hanno un'opzione di acquisto fissata a 28-30 milioni di euro. Il Milan considera alta la cifra del riscatto, ma i Blues potrebbero proporre uno scambio interessante visto che Thomas Tuchel sta valutando altre opzioni e non sarebbe scontento all'idea di perdere il giocatore. Uno scambio con Franck Kessie potrebbe quindi essere la scelta giusta, ma l'ex Atalanta e Cesena non si muoverà da Milano per meno di 40 milioni di euro. Il suo contratto, che scadrà nel giugno 2022, dovrebbe essere presto rinnovato, motivo per il quale la sua valutazione difficilmente si abbasserà.

Dunque, per far partire una trattativa, la dirigenza londinese dovrà fare in modo che l'offerta sia pari al valore del giocatore.

Calciomercato Milan, Boulaye Dia sarebbe un'opzione per l'attacco

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Boulaye Dia dopo che West Ham United, Crystal Palace e Arsenal non sono riusciti a ingaggiare l'attaccante del Reims nella finestra di mercato di gennaio, come riportato da alcune fonti francesi.

Dal primo giorno, il presidente del Reims Jean-Pierre Caillot ha chiarito che, se dovesse arrivare un'offerta accettabile, uno degli attaccanti più caldi della Ligue 1 sarà libero di lasciare il club. Pochi si sarebbero aspettati, quindi, che Dia sarebbe stato ancora un giocatore del Reims a metà febbraio. Dia, dunque, sarebbe entrato nel radar del Milan, che è tornato capolista della Serie A dopo diversi anni al di sotto del suo rendimento abituale.

L'attaccante senegalese, classe 1996, è alto 1 metro e 80 centimetri per 75 chili di peso ed ha già messo a segno 12 gol in 22 partite. Anche il Napoli, però, sarebbe in corsa per portare l'attaccante senegalese in Italia. Il giocatore ha una valutazione di 12 milioni di euro secondo il portale 'transfermarkt', dunque non sarebbe un investimento molto costoso.