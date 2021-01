Il Milan sta vivendo una stagione fantastica occupando il primo posto in campionato precedendo di tre sole lunghezze i cugini interisti. Un risultato sicuramente al di sopra delle attese che va difeso anche operando sul calciomercato invernale. La sessione di gennaio è già iniziata e il Milan vorrebbe acquistare un difensore. L'idea originaria portava al centrale dello Strasburgo Simakan, ma il giocatore ha subito un infortunio che lo terrà fuori un paio di mesi. L'alternativa principale sembra essere Tomori, giovane centrale che milita nel Chelsea.

Calciomercato Milan, Tomori è il prescelto

Il Milan è l'ultima squadra ad aver contattato il Chelsea per un possibile accordo al fine di ingaggiare il difensore centrale Fikayo Tomori.

Il boss dei Blues Frank Lampard ha recentemente confermato che il club sta cercando di mandare Tomori in prestito questo mese dopo che il giocatore ha disputato solamente quattro partite, tre delle quali in coppa. Club del calibro di Leeds United e Rennes sono stati accostati come potenziali acquirenti nelle ultime settimane, ma secondo il giornalista Fabrizio Romano, il Milan ha deciso di rompere gli indugi ed ingaggiare un nuovo difensore prima della fine del Calciomercato. Tomori ha chiarito che non avrebbe problemi a passare al Milan, e i dirigenti rossoneri dopo l'infortunio dell'obiettivo principale Simakan, vorrebbero accelerare i tempi.

AC Milan are in talks with Chelsea for Fikayo Tomori as announced yesterday. He’s a serious option as Mohamed Simakan is now injuried. Also EPL clubs have asked for Tomori on loan. 🔵 #cfc #acmilan https://t.co/4FDzDY7uh3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2021

Calciomercato, le parole di Lampard su Tomori

Tomori è pronto a trasferirsi all'estero dopo aver considerato il passaggio al Rennes durante l'estate, con il versatile difensore che ha manifestato l'intenzione di lasciare il Chelsea non avendo giocato nemmeno una partita da titolare dal mese di settembre.

Frank Lampard, nel frattempo, è desideroso di cedere alcuni giocatori della sua squadra ed è disposto a consentire a Tomori di lasciare lo Stamford Bridge. Parlando dopo la vittoria per 4-0 sul Morecambe della League Two in FA Cup - una partita che ha visto Tomori fare la sua prima apparizione dopo oltre tre mesi - Lampard ha dichiarato: "La situazione con Fikayo è aperta al momento, in quanto potrebbe andare in prestito per ottenere un minutaggio maggiore.

"Ma questa dovrà essere la decisione giusta per lui e per il club. Quindi, mentre ha giocato titolare oggi, stavo pensando anche al potenziale trasferimento in prestito, e dobbiamo prendere la decisione giusta per noi, per la società e per lui. "Il suo atteggiamento è stato fantastico in termini di lavoro, allenamento ogni giorno". Il passaggio in prima squadra di Tomori al Chelsea la scorsa stagione ha consentito il suo debutto con la nazionale dell'Inghilterra, ma da allora è scivolato nelle gerarchie del club e della nazionale.