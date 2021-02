Florian Thauvin è da tempo un giocatore nel mirino del calciomercato del Milan. Il ventottenne francese, attualmente all’Olympique Marsiglia, ha il contratto in scadenza a fine stagione, e sembra molto improbabile che possa rinnovare. Così è diventato uno dei nomi più chiacchierati del mercato, oltre che una grande occasione. Poter acquistare un giocatore di qualità, senza spendere un euro per il cartellino, d'altronde fa gola a molti. L’ala destra in questa stagione in Ligue 1 ha messo referto sette gol e sette assist in 23 presenze, un bel bottino. Per caratteristiche sarebbe un ottimo rinforzo per Pioli, che nel suo 4-2-3-1 lo potrebbe utilizzare sulla parte destra della linea dei trequartisti.

Milan, quanta concorrenza per Thauvin

Paolo Maldini proverà quindi a portare al Milan Thauvin, peraltro l’Italia che poteva essere nel destino del francese già la scorsa estate. L’Atalanta aveva pensato a lui per rinforzare la batteria di attaccanti prima di concludere l’affare Miranchuk. La Dea sembra quindi essersi tolta da una lotta che a quanto pare sarà comunque molto dura.

In Inghilterra sul francese ci sarebbe il Leicester, attualmente terzo in classifica. Le Foxes in estate sono riuscite a strappare alla Roma il turco Under, ma il suo rendimento non sembra essere all’altezza delle aspettative del club. Il ventitreenne ha giocato solo otto volte in Premier League fornendo due assist, ma partendo solo una volta da titolare. Per questo il Leicester sta cercando ora un nuovo laterale destro e ha messo nel mirino Thauvin.

Il Real Madrid ci prova per Thauvin

Il francese però ha molti estimatori anche in Spagna. Il Mundo Deportivo scrive oggi che anche il Real Madrid del connazionale Zidane si starebbe facendo avanti per il giocatore. Un innesto di qualità serve alla casa blanca che potrebbe far valere oltre alla potenza economica anche il blasone. Sembra invece essere una notizia non vera quella rilanciata da Defensa Central che aveva scritto che sarebbe stato Thauvin ad offrirsi alle merengues tramite il suo procuratore.

La voce è stata però smentita direttamente dal giocatore dal proprio profilo Twitter.

Oltre a Milan, Leicester e Real Madrid sull’attaccante esterno ci sarebbe anche il Siviglia, a cui probabilmente non è bastato l’acquisto del Papu Gomez sul finire del mercato di gennaio per rinforzare il proprio attacco.

La situazione Thauvin è quindi in evoluzione, ma ormai manca poco al momento decisivo.

Presto infatti il giocatore dovrà decidere quale offerta accettare per proseguire la sua carriera. I rossoneri intanto seguono la situazione e sperano di regalarlo a Pioli per la prossima stagione.