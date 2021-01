Il Milan e il suo direttore tecnico Paolo Maldini stanno già lavorando anche in ottica prossima stagione. E, tra gli obiettivi principali messi nel mirino ci sarebbe il nazionale francese Florian Thauvin. L'esterno offensivo, classe 1993, al momento gioca nell'Olympique Marsiglia ma sarebbe sul punto di dire di sì all'offensiva milanista che avrebbe la meglio su tutte le rivali nella corsa al giocatore.

Thauvin potrebbe essere un rinforzo per la prossima stagione del Milan

Il dirigente rossonero Paolo Maldini stima molto Florian Thauvin, esterno offensivo classe 1993, e il suo approdo in estate al Milan sembra essere sempre più probabile.

Il giocatore è ritenuto dalla società rossonera ideale per il progetto per la prossima stagione per via della grande tecnica e in virtù di un'età che lo fa essere nel pieno della maturità e con la giusta esperienza per accompagnare la formazione rossonera in quella che si presenterà come una stagione importante. Se, come tutti i tifosi rossoneri si augurano, ci sarà anche il ritorno in Champion's League. Il giocatore dell'Olympique Marsiglia ha già manifestato l'intenzione di non rimanere un'altra stagione in Francia. Per lui sarebbe una seconda esperienza in un campionato diverso da quello francese visto che ha disputato una stagione in Premier League con la maglia del Newcastle. Ora a 28 anni potrebbe intraprendere una nuova sfida e cimentarsi con la Serie A.

Trattativa Milan-Thauvin: si parlerebbe già di ingaggio

Thauvin avrebbe già fatto sapere che il Milan per lui sarebbe una destinazione estremamente gradita. La vedrebbe come una nuova sfida per la sua carriera. Il contratto con la formazione francese scade il 30 giugno ma il giocatore ha già fatto sapere che vorrebbe aprire una nuova pagina della sua carriera.

Si era vociferato su di lui anche un interesse del Siviglia ma ora con l'arrivo da Bergamo del Papu Gomez, il reparto della formazione pluri-vincitrice in questi anni dell'Europa League sembra essere a posto. Su di lui erano emerse anche voci di un interesse da parte dell'Al-Ain ma ovviamente la possibilità di potere giocare in una squadra come il Milan e in un campionato come quello italiano avrebbero la meglio.

Si starebbe già anche parlando dell'ingaggio di Thauvin: le indiscrezioni riporterebbero che il Milan avrebbe proposto un contratto quadriennale da 3 milioni di euro all'anno con il giocatore che ne avrebbe chiesti 4. Ma la sensazione è che l'affare andrà in porto magari con l'inserimento di qualche bonus nel contratto oppure con un'intesa a metà strada. Di sicuro quella che porta all'esterno francese è una strada da monitorare con grande attenzione nel mercato rossonero.