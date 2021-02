La Juventus attualmente si trova 8 punti dalla vetta della classifica, dopo che l'Inter, approfittando della sconfitta del Milan contro lo Spezia, si è portata al primo posto a 50 punti. La squadra di Pirlo però deve recuperare le partita contro il Napoli, che potrebbe permettere di accorciare la distanza dai nerazzurri. Intanto però il tonfo della Juventus contro il Napoli ha avuto un riscontro mediatico importante. Tanti hanno criticato Pirlo per la volontà di voler cambiare continuamente formazione.

A difesa del tecnico della Juventus però è intervenuto Fabio Capello. In un'intervista a Sky Sport, quest'ultimo ha voluto elogiare Andrea Pirlo, che a suo avviso sembrerebbe aver trovato l'idea tattica giusta per esaltare i suoi giocatori.

Nello specifico Capello si è soffermato sul ruolo che l'allenatore bianconero ha dato al centrocampista offensivo Federico Chiesa. Ha infatti dichiarato: "Adesso Andrea Pirlo ha messo Chiesa sulla fascia destra, in quel ruolo è devastante".

Fabio Capello su Andrea Pirlo

L'ex tecnico della Juventus ha parlato di Andrea Pirlo elogiandolo per il fatto che di valorizzare un talento come Federico Chiesa. La scelta di metterlo sulla fascia destra si sta rivelando giusta in quanto esalta le qualità tecniche e fisiche del nazionale italiano. Capello ha infatti dichiarato: "Federico Chiesa sulla fascia destra arriva in velocità e quando mette il pallone in mezzo per Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata sono problemi per gli avversari".

L'ex tecnico della Juventus ha poi proseguito: "Pirlo ha cercato di trovare in questi mesi le soluzioni migliori, è stato penalizzato dal non aver fatto il precampionato".

In merito invece alla distanza accumulata dalla Juventus rispetto alla vetta della classifica, Capello ha dichiarato: "Gli otto punti dall'Inter sono dati dal fatto che all'inizio Andrea Pirlo non aveva le idee chiare e ha dovuto fare un lavoro di ricerca".

Le prossime partite della Juventus

La stagione della Juventus passerà inevitabilmente dalle prossime partite, importanti per il prosieguo del cammino in Europa e in campionato.

I match contro Porto, Crotone, Hellas Verona, Spezia, Lazio e nuovamente Porto saranno test che diranno molto sulle ambizioni della squadra di Pirlo.

Se essa riuscirà a fare punteggio pieno in campionato potrà ancora dire la sua per lo scudetto. Per quanto riguarda la sfida contro il Porto, il passaggio ai quarti di finale diventa l'obiettivo minimo, considerando l'avversario.

Nonostante la Champions League rimanga una competizione molto difficile, l'idea di non passare il turno contro una squadra considerata non allo stesso livello delle principali big europee potrebbe essere un duro colpo al morale della Juventus.