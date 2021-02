Chiusa la sessione invernale di Calciomercato, con ben pochi investimenti a livello mondiale, tutti i club avrebbero cominciato a muoversi con largo anticipo in vista della prossima stagione. Uno dei giocatori che sarebbe finito al centro dei rumors in queste ultime ore è Marcelo Brozovic, vicino a lasciare l'Inter già la scorsa estate. Su di lui avrebbe chiesto informazioni il Chelsea, che come i nerazzurri non ha praticamente fatto nulla a gennaio, nonostante sia in piena lotta per un piazzamento in Champions League.

Il Chelsea sarebbe interessato a Brozovic

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione di calciomercato è Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato sembrava destinato a dire addio già la scorsa estate, non essendo al centro del progetto tattico di Antonio Conte. Non sono mai arrivate, però, proposte congrue al suo valore e per questo motivo alla fine è rimasto a Milano. Cosa che invece potrebbe succedere tra qualche mese. Su Epic Brozo, infatti, avrebbe messo gli occhi il Chelsea, in cerca di un rinforzo in mezzo al campo che possa abbinare qualità e quantità, visto che il classe 1992 ha dimostrato in questi anni di essere sempre imprescindibile per il proprio spirito di sacrificio.

Anche in quest'annata, dopo un inizio complicato Brozovic ha giocato praticamente sempre, collezionando diciassette presenze in campionato, mettendo a segno una rete, a fronte di cinque partite disputate in Champions League, oltre sempre ai tanti chilometri macinati in mezzo al campo in ogni gara.

Alla luce del contratto in scadenza a giugno 2022, i nerazzurri potrebbero anche essere costretti a discutere della sua cessione per non rischiare di perdere Brozo a parametro zero l'anno dopo, vista la situazione societaria che pone grosse incognite anche sul fronte dei rinnovi.

Il possibile scambio

Secondo a quanto riportato sul web, il Chelsea avrebbe già avviato i contatti con l'Inter per discutere di Marcelo Brozovic.

I Blues, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto uno scambio davvero importante. Nell'affare potrebbe entrare Jorginho, che a Londra non ha il posto da titolare garantito e che tornerebbe volentieri in Italia dopo le sue avventure al Verona, dove è esploso, e al Napoli,che lo ha lanciato sui grandi palcoscenici del calcio mondiale. Entrambi i giocatori potrebbero essere valutati almeno 50 milioni di euro, con le due società che realizzerebbero due plusvalenze notevoli e in questo modo i nerazzurri potrebbero ambire ad un centrocampo tutto italiano visto che in rosa ha già Barella, Sensi e Gagliardini e avrebbe nel mirino anche Locatelli.