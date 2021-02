Allo stadio Meazza di Milano si gioca il match valido per il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A tra Inter e Lazio. I nerazzurri sono in piena lotta per il primato in classifica, ma i biancocelesti sono probabilmente la squadra più in forma del momento in campionato, venendo da una serie di risultati positivi. Nella gara di andata giocata allo stadio Olimpico di Roma, le due squadre si sono divise la posta in palio con il pareggio per 1-1 firmato Lautaro Martinez e Sergej Milinkovic-Savic. La partita si giocherà domenica 14 febbraio alle ore 20:45. Lautaro dovrebbe partire titolare insieme a Lukaku.

Le ultime su Inter-Lazio

L'Inter cerca continuità per provare a dare l'assalto al primato in classifica. I nerazzurri nell'ultimo turno hanno battuto la Fiorentina allo stadio Franchi di Firenze per 2-0 dando continuità al successo ottenuto precedentemente contro il Benevento con un netto 4-0. Con questa vittoria la squadra di Antonio Conte è salita a 47 punti, sempre a meno due dal Milan capolista e a più cinque sulla Juventus terza che, però, deve recuperare la sfida contro il Napoli all'Allianz Stadium. Comincia ad allungarsi il gap sulla quarta, che in questo momento è proprio la Lazio, alla pari con la Roma, con le due romane a meno sette. In Coppa Italia nerazzurri eliminati in semifinale dalla Juventus, con lo 0-0 nella gara di ritorno dopo l'1-2 subito all'andata.

La Lazio è probabilmente la squadra più in forma del campionato in questo momento. I biancocelesti vengono da ben sei vittorie consecutive, che gli hanno permesso di scalare posizioni e mettersi alle spalle una prima parte di stagione altalenante. Ora gli ospiti sono quarti in classifica con 40 punti, alla pari con la Roma, a meno due dalla Juventus che, come detto, deve recuperare ancora una partita.

Nell'ultimo turno la squadra di Simone Inzaghi ha battuto di misura il Cagliari per 1-0, con gol vittoria messo a segno da Ciro Immobile.

Probabili formazioni Inter-Lazio

Antonio Conte potrebbe cambiare qualcosa, dando un occhio anche alla lista dei diffidati in vista del derby in programma settimana prossima. Per questo in mezzo al campo potrebbe esserci la chance per Sensi, Eriksen e Gagliardini, visto che Brozovic e Barella sono diffidati.

In attacco confermatissimi Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Stesso schieramento tattico per il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Correa e Ciro Immobile. Gli esterni, con il compito di svolgere la doppia fase, saranno Lazzari e Marusic. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Sensi, Eriksen, Gagliardini, Ashley Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi