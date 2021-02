La Juventus in estate potrebbe decidere di rinforzare centrocampo e settore avanzato. Sembra questa la strategia di mercato che dovrebbe portare avanti il direttore sportivo Fabio Paratici, anche in considerazione dei limiti tecnici della mediana bianconera palesati fino ad adesso. Allo stesso tempo c'è necessità di un'alternativa ad Alvaro Morata. Attualmente infatti con Dybala che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio e la punta spagnola a mezzo servizio per un'influenza intestinale sono solo due le punte a disposizione di Pirlo. Cristiano Ronaldo e Kulusevski hanno giocato titolari infatti contro il Crotone ed è probabile possano essere le punte schierate anche nel match di campionato contro l'Hellas Verona previsto sabato 27 febbraio.

In estate quindi potrebbe arrivare almeno una punta. Possibilmente un profilo low cost perché l'idea della Juventus è investire in cash soprattutto a centrocampo. I giocatori nella lista di mercato di Paratici per il settore avanzato sono Memphis Depay del Lione e Sergio Aguero del Manchester City. Entrambi si libereranno a parametro zero a fine stagione. A proposito dell'argentino, in estate potrebbe definirsi una sfida di mercato con l'Inter, da tempo interessata al giocatore.

Possibile sfida di mercato Inter-Juventus per Sergio Aguero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, Inter e Juventus potrebbero sfidarsi sul mercato in estate per l'ingaggio a parametro zero della punta argentina Sergio Aguero. Il giocatore infatti va in scadenza a giugno 2021 con il Manchester City e rappresenta un'occasione di mercato per molte società europee.

In questa stagione è oramai una riserva per il tecnico Guardiola, sono infatti appena cinque le presenze stagionali con zero gol realizzati. Attualmente quindi non ci sarebbero i presupposti di un suo possibile rinnovo di contratto con la società inglese. Aguero potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Piace a Inter e Juventus ma anche al Barcellona e al Paris Saint Germain.

Di certo le società italiane sono avvantaggiate per un suo eventuale ingaggio grazie al Decreto Crescita. Tale disposizione infatti permette ai club di avere una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

Altro giocatore che potrebbe essere acquistato a parametro zero in estate è la punta del Lione Memphis Depay.

Il nazionale olandese ha sei anni in meno (è un classe 1994) di Aguero e un riferimento della squadra in cui gioca. È infatti il capitano del Lione, allo stesso tempo è un leader anche della nazionale olandese. Non è un caso che indossi la maglia numero dieci. Si parla di un'offerta di contratto della Juventus di quattro anni a cinque milioni di euro a stagione.