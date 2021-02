Il Milan sta vivendo un momento della stagione molto difficile, dopo che i rossoneri sono usciti sconfitti dal derby contro l'Inter. La sconfitta ha fatto precipitare i rossoneri a 4 punti dai cugini interisti e in questo momento tutto l'ambiente non sembra essere sereno. La situazione fuori dal campo non aiuta di certo i tifosi rossoneri, visto che due tra gli uomini più importanti del club rossonero avrebbero problemi a rinnovare il proprio contratto. Il contratto di Gianluigi Donnarumma scadrà il prossimo 30 giugno, mentre quello del capitano Alessio Romagnoli è previsto in scadenza l'anno successivo.

Calciomercato Milan, Romagnoli nell'occhio del ciclone

Il Milan è chiamato a risolvere il futuro di Alessio Romagnoli, ma è difficile farlo nel momento in cui le prestazioni di Romagnoli sono incostanti. Alcuni tifosi rossoneri hanno puntato il dito contro il capitano Romagnoli, ritenuto colpevole di continue cattive prestazioni in partite dove la squadra ha bisogno del proprio leader per riuscire a vincere. Gli errori nel big match contro l'Inter sembrano essere stati “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”, trattandosi dell'ultima di tante situazioni in cui non si è mostrato all'altezza. Tutto ciò è amplificato dal fatto che indossa la fascia di capitano, fattore che dovrebbe responsabilizzare parecchio il giocatore. La questione del rinnovo non aiuta in quanto Romagnoli è sotto contratto fino al 2022 e il suo agente Mino Raiola ha chiesto al Milan uno stipendio di 4,5 milioni di euro netti a stagione, contro i 3 milioni che guadagna attualmente il difensore centrale.

È un aumento che - agli occhi di un numero crescente di tifosi- non sarebbe meritato.

Calciomercato Milan, Manchester United su Donnarumma

Il Manchester United avrebbe raggiunto un accordo con Mino Raiola per la firma di Gianluigi Donnarumma a parametro zero. Il nazionale italiano, che non avrebbe ancora raggiunto un accordo con il Milan per prolungare la sua permanenza in rossonero, potrebbe accasarsi in Premier League per iniziare una nuova avventura.

I Red Devils dovrebbero cedere uno tra David De Gea e Dean Henderson in estate e dare una maglia da titolare a Donnarumma, rendendolo il portiere più pagato al mondo. Anche Juventus, Bayern Monaco o PSG starebbero inseguendo il portiere ma sembrerebbe che i Red Devils siano in netto vantaggio per la firma del portiere rossonero. Lo stesso Donnarumma, però, venerdì ha rilasciato un'intervista a 'Sky' in cui ha rivelato di essere sereno sulla sua situazione di rinnovo.