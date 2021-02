Il calciomercato della Juventus guarda in Francia per rinforzare il proprio attacco. Paratici potrebbe andare all’assalto di Milik dell’Olympique Marsiglia, ma in prestito dal Napoli, e di Memphis Depay, del Lione. La ricerca di una nuova punta per Pirlo sembra essere una delle priorità. Già a gennaio Paratici si è mosso per cercare di portare alla corte dell’ex campione del mondo un centravanti, ma naufragata la trattativa Scamacca, il dirigente ha preferito lasciare il settore avanzato senza nuovi innesti. Cristiano Ronaldo è e sarà il fulcro anche l’anno prossimo, a meno di clamorosi risvolti.

Insieme al portoghese si continuerà a puntare su Kulusevski e si proverà anche a tenere Alvaro Morata, così come si cercherà la tanto attesa firma sul rinnovo di Dybala [VIDEO].

Milik può essere un’occasione per il calciomercato della Juventus

A quanto pare però non basta e così, come spiegato da alcuni media nazionali, sarebbe tornato di moda il nome di Milik. L’attaccante di proprietà dal Napoli al momento gioca nel Marsiglia dove ha segnato un gol in due presenze. Il polacco di 26 anni ora è fermo ai box per un problema alla coscia e la sua squadra sta risentendo dell’assenza. L’OM è settimo in classifica con 38 punti, a meno due dalla zona Europa League e lontanissimo dal terzo posto che vale l’accesso alla prossima Champions.

Senza un posto nell’Europa che conta difficilmente il club francese potrà puntare al riscatto del cartellino e questo dettaglio potrebbe aprire scenari importanti per la Juventus.

Se Milik a fine stagione dovesse tornare al Napoli, la "Vecchia Signora" potrebbe acquistarlo pagando circa 12 milioni.

Nuovi rumors su Memphis Depay

Il polacco corteggiato da oltre un anno non sarebbe l’unico obiettivo per il prossimo calciomercato della Juventus. Oggetto del desiderio dei piemontesi sarebbe anche Memphis Depay, olandese di 27 anni che a fine stagione lascerà il Lione a parametro zero.

Le trattative per il rinnovo non sono andate a buon fine e così Depay sarà libero di cercasi una nuova squadra. Un’occasione ghiottissima per la Juve, ma anche per Barcellona e Borussia Dortmund, entrambe inserite nella lista delle pretendenti al giocatore. Alcune indiscrezioni parlano di una prima offerta che sarebbe stata recapitato da Paratici a Depay con la promessa di un ingaggio da 5 milioni annuali.

Il giocatore avrebbe rilanciato a sei milioni a stagione, non chiudendo di fatto la porta ma alzando il tiro.