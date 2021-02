Per la Juventus, quella in Portogallo sarà una toccata e fuga. Infatti, la situazione in terra lusitana è piuttosto critica a causa dell'emergenza Covid-19. Il Portogallo è in lockdown, negozi, bar e ristoranti sono chiusi e i dipendenti delle aziende lavorano in smartworking. Per questo motivo la Juventus ha dovuto cambiare i suoi piani. La squadra ha svolto, come sempre, la rifinitura a Torino ma anche la conferenza stampa di Andrea Pirlo si è svolta in Piemonte e non in Portogallo come prevede di solito il programma pre-Champions. Dunque, quello della Juventus sarà un blitz di circa 30 ore in terra lusitana visto che subito dopo la partita i bianconeri torneranno in Italia.

Per la gara contro il Porto, Andrea Pirlo non avrà a disposizione Leonardo Bonucci. Il numero 19 è partito per il Portogallo per stare con la squadra ma non potrà giocare.

Niente walkaround per la Juventus

La Juventus, nel pomeriggio di oggi, martedì 16 febbraio, partirà da Torino direzione Oporto. Una volta arrivata in Portogallo, la squadra non si dirigerà al Do Dagrao per fare il walkaround ma andrà subito in hotel e non si muoverà da lì fino alla sera di domani. Andrea Pirlo per evitare qualsiasi tipo di rischio e contatto non farà nemmeno svolgere la rifinitura. Dunque, la Juventus vivrà una trasferta davvero blindata vista la difficile situazione che vive il Portogallo causa Covid-19.

Qualche cambio per la Juventus

La Juventus, per la gara di Champions League contro il Porto farà qualche cambio di formazione.

Una delle novità è obbligata vista l'assenza di Juan Cuadrado. Al posto del colombiano giocherà Danilo. In mezzo alla difesa saranno confermati Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt, a completare il reparto ci sarà Alex Sandro. A centrocampo, invece, dovrebbe esserci il ritorno di Weston McKennie. In mezzo non ci saranno cambi vista l'assenza di Arthur e giocheranno Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot.

Mentre sulla fascia destra agirà Federico Chiesa. In attacco si ripartirà da Cristiano Ronaldo ma resta da capire chi lo affiancherà tra Alvaro Morata e Dejan Kulusevski.

Per la partita contro il Porto la Juventus non avrà ancora a disposizione Leonardo Bonucci e Paulo Dybala. Il numero 19 juventino ha sentito un fastidio nell'allenamento di stamani, mentre l'argentino non è ancora pronto.

Dybala è comunque nell'elenco dei convocati di Pirlo perché vuole essere al fianco della squadra. L'unico che ha recuperato e può giocare è Aaron Ramsey. Il gallese, però, andrà in panchina. Ogni dubbio di formazione, la Juventus lo scioglierà domani e Pirlo si prenderà ancora qualche ora prima di risolvere i vari ballottaggi.