La gara persa a 'San Siro' contro l'Inter il 17 gennaio ha dato la scossa alla Juventus: i bianconeri, dopo il 2-0 incassato dai neroazzurri in campionato hanno infatti cambiato ritmo aprendo un ciclo di continuità di risultati con un fattore comune: la solidità della difesa. Una sola rete è stata subita dai piemontesi in sette incontri, di cui sei vinti e uno pareggiato: lo 0-0 contro gli uomini di Antonio Conte nella semifinale di ritorno di Coppa Italia che è valso la qualificazione alla finale della competizione. Il gol è stato preso da Gianluigi Buffon, tra l'altro sempre a 'San Siro', nella gara d'andata con l'Inter e alla fine è stato ininfluente ai fini del risultato.

In quella gara, infatti, vinse la Juventus per 2-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo.

Juventus: tre settimane di continuità

Il 17 gennaio del 2021 i gol di Vidal e Barella affondavano la Juventus contro l'Inter e i bianconeri venivano distanziati a -10 punti dalla vetta della classifica occupata dal Milan. Da allora la Juventus però ha cominciato a macinare risultati importanti a partire dal 2-0 rifilato al Napoli tre giorni dopo nella Supercoppa Italiana. Sono seguiti due successi interni, uno in campionato con il Bologna per 2-0, poi con la Spal in Coppa Italia con un secco 4-0. I bianconeri sono poi andati a giocare la prima giornata del girone di ritorno a Genova contro la Sampdoria; anche in quell'occasione vittoria per 0-2 con gol di Chiesa e Ramsey.

Poi il doppio scontro con l'Inter in Coppa intervallato dal 2-0 alla Roma in campionato per un totale di 9 punti nelle ultime tre giornate di campionato e 3 punti rosicchiati al Milan con i bianconeri che hanno anche una gara in meno. Nel frattempo è arrivato l'accesso alla finale di Coppa Italia e la conquista del primo trofeo da allenatore di Andrea Pirlo (la Supercoppa).

Prossimo impegno della Juventus contro il Napoli

Il ciclo di partite complicate non è concluso però. I bianconeri sono attesi (questo sabato 13 febbraio) dalla difficile trasferta contro un Napoli in difficoltà e in crisi di risultati. I partenopei sono reduci dall'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta e dalla sconfitta in campionato a Genova contro i grifoni per 2-1.

Intanto pare che i bianconeri abbiano iniziato anche ad adattarsi agli avversari, non disdegnando talvolta un atteggiamento anche attendista, così come visto con la Roma dopo il vantaggio di Cristiano Ronaldo o nella semifinale di ritorno con l'Inter. Da parte di Pirlo sta avvenendo anche una maggiore responsabilizzazione verso tutta la rosa, situazione dimostrata decidendo di giocare il doppio confronto con i neroazzurri rinunciando alla coppia Bonucci-Chiellini per fare spazio, con ottimi risultati a Demiral e De Ligt.