La Juventus, la mattina del 9 febbraio, si è ritrovata alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della gara contro l'Inter. Andrea Pirlo ha voluto fare le ultime prove di formazione e in modo particolare ha dovuto valutare le condizioni di Arthur e Alvaro Morata. Il primo ha avuto un attacco febbrile, mentre lo spagnolo è alle prese con un problema intestinale. Dunque, in attacco la Juventus si affiderà alla coppia formata da Dejan Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Per il resto, invece, ci sono ancora alcuni dubbi. I bianconeri, in queste settimane, hanno diversi impegni e per questo motivo le rotazioni sono fondamentali.

Dunque, contro l'Inter, Andrea Pirlo concederà un po' di riposo a qualche titolare e in modo particolare saranno Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci a tirare il fiato. Al loro posto ci saranno Merih Demiral e Matthijs de Ligt.

In attacco ci sarà Kulusevski

Nella semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, Andrea Pirlo farà qualche cambio di formazione rispetto alla sfida contro la Roma. A cominciare dalla porta dove ci sarà il ritorno di Gianluigi Buffon. Davanti a lui agirà la difesa a quattro che sarà composta da Juan Cuadrado, Merih Demiral, Matthijs de Ligt e Danilo. Mentre Alex Sandro, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini riposeranno in vista del match contro il Napoli di sabato 13 febbraio. A centrocampo, invece, ci sono alcuni dubbi. Infatti, sulle fasce potrebbe esserci qualche novità anche se al momento Weston McKennie e Federico Chiesa sembrano in vantaggio per una maglia da titolare.

Ma attenzione a Federico Bernardeschi che nel match di andata è stato schierato dal primo minuto da Andrea Pirlo. Le quotazioni del numero 33 juventino sono in rialzo e potrebbe giocare proprio al posto di McKennie. In attacco invece, non ci saranno novità visto che Alvaro Morata non è al massimo della forma perciò in avanti ci saranno Dejan Kulusevski e Cristiano Ronaldo.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Dybala ancora out

Per la gara di Coppa Italia contro l'Inter, Andrea Pirlo non avrà ancora a disposizione Paulo Dybala. Il numero 10 juventino sta recuperando dall'infortunio al ginocchio patito a inizio gennaio.

Dybala dovrebbe tornare nell'elenco dei convocati per la partita contro il Napoli. L'obbiettivo della Juventus è avere l'argentino al massimo per la gara del 17 febbraio di Champions League contro il Porto. Dunque, al momento non si vogliono correre rischi, proprio per questo motivo stasera Dybala sarà in tribuna a tifare per i compagni.