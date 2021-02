La Juventus nei prossimi mesi dovrà necessariamente affrontare la questione rinnovo di contratto di alcuni giocatori. Ci sono infatti Buffon, Chiellini e Dragusin che vanno in scadenza a giugno 2021. Su loro però non dovrebbero esserci problemi sul prolungamento. Diversa è la situazione dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus in estate, stessa cosa per Douglas Costa, che a giugno dovrebbe rientrare dal prestito al Bayern Monaco. Per quanto riguarda invece Cristiano Ronaldo, la valutazione sul rinnovo verrà fatta a fine stagione. Nelle prossime settimane invece dovrebbe toccare a Paulo Dybala, ancora fermo per un infortunio muscolare.

Sembra invece già in definizione il possibile rinnovo di contratto di Juan Cuadrado. Il colombiano si sta dimostrando decisivo in questa stagione. Non è un caso che le migliori prestazioni della Juventus siano concise con la presenza in campo del giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la dirigenza della Juventus potrebbe incontrare l'agente sportivo del giocatore per definire un eventuale prolungamento dell'intesa contrattuale per una o due stagioni.

La Juventus vorrebbe rinnovare il contratto a Cuadrado

La Juventus starebbe già definendo il rinnovo di contratto di Juan Cuadrado. Il colombiano va in scadenza a giugno 2022 e la società bianconera vorrebbe prolungare l'intesa contrattuale con il giocatore per una o due stagioni.

Da parte del giocatore ci sarebbe piena disponibilità di rimanere a Torino e proseguire la sua esperienza professionale alla Juventus. Oramai il colombiano è un punto di riferimento dello spogliatoio, oltre ad essersi rivelato anche in questa stagione un giocatore decisivo per la Juventus. L'esempio per eccellenza la partita di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

Ritornato a disposizione per la finale dopo dieci di isolamento a causa della positività al coronavirus, è stato protagonista di una grande partita, servendo anche l'assist a Morata per il 2 a 0 finale per la Juventus.

Juan Cuadrado decisivo negli assist in questa stagione

Attualmente Juan Cuadrado è fermo per un infortunio muscolare. Potrebbe rientrare per la sfida di campionato contro la Lazio prevista il 6 marzo oppure per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto il 9 marzo.

Le statistiche stagionali dimostrano l'importanza del giocatore colombiano per la Juventus. in campionato ha giocato 17 partite fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni. In Champions League in cinque partite sono stati cinque gli assist, a questi bisogna aggiungere ulteriori tre assist totali fra Coppa Italia (in 2 presenze) e Supercoppa Italiana.