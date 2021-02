La Juventus sta vivendo un momento di difficoltà non solo dal punto di vista dei risultati ma anche per quanto riguarda gli infortuni. La sconfitta contro il Porto nell'andata degli ottavi di Champions League pesa in particolar modo non tanto per il risultato (è terminata 2 a 1 per i portoghesi) quanto per il modo in cui è arrivata. Le prossime partite saranno decisive per la squadra di Pirlo, sia in campionato che in Champions League. Allo stesso tempo l'allenatore bianconero deve fronteggiare tanti infortunati, su tutti Paulo Dybala. Il giocatore argentino potrebbe rientrare nel match di campionato contro l'Hellas Verona previsto sabato 27 febbraio alle ore 20:45.

In una situazione non ideale per la Juventus arriva però una buona notizia per tutti i tifosi bianconeri. Il giornalista sportivo Luca Momblano, da sempre vicino alla società di Agnelli, ha lanciato un'indiscrezione importante in merito al futuro professionale di Paulo Dybala. Secondo il giornalista infatti, il giocatore Dybala e la Juventus avrebbero raggiunto una sorta d'intesa per il rinnovo di contratto.

Ci sarebbe una bozza d'intesa sul rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus

Il giornalista sportivo Luca Momblano, tramite il canale social Juventibus, ha dichiarato: "La Juventus e Dybala hanno raggiunto una sorta di accordo e il percorso per il rinnovo è in ripidissima discesa". Una notizia che, se fosse confermata, sarebbe importantissima anche per questa seconda parte della stagione della Juventus.

La punta argentina infatti è oramai uno dei punti di riferimento della società bianconera ed è stato designato dal presidente Agnelli come il futuro capitano della Juventus. Nelle ultime settimane si è parlato di distanza fra offerta della società bianconera per il rinnovo di contratto e le richieste del giocatore. Alla fine però sarebbe stato l'argentino a venire incontro alla Juventus ed ad accettare un'offerta più bassa rispetto a quanto richiesto.

Dybala potrebbe firmare un rinnovo di contratto a 9 milioni di euro a stagione

Luca Momblano ha parlato anche del possibile stipendio che dovrebbe andare a percepire Paulo Dybala in caso di rinnovo di contratto. il giornalista sportivo ha dichiarato: "Potrebbe essere intorno ai 9 milioni a stagione, che con i bonus porterebbe ai 10 milioni". Intanto nelle prossime settimane sarebbe atteso a Torino l'agente sportivo del giocatore Jorge Antun.

Potrebbe quindi definirsi il rinnovo di contratto. Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo spera di averlo a completa disposizione soprattutto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto previsto il 9 marzo.