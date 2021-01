Giovedì 28 gennaio Gianluigi Buffon compie 43 anni. Il portiere della Juventus è uno dei campioni del mondo della spedizione azzurra in Germania nel 2006 e tante sono le grandi parate che ha compiuto nella sua carriera. Proprio nel 2006, in finale contro la Francia, l'estremo difensore è stato decisivo con una parata su un colpo di testa di Zidane che ha salvato il risultato fermo sull'1-1. Oltre alla Nazionale, il portiere ha difeso e difende ancora i pali della Juventus, anche se quest'anno il posto da titolare è del polacco Szczęsny. Ma non mancano le occasioni nelle quali il tecnico Andrea Pirlo lo fa scendere in campo, come ieri 27 gennaio, quando la Juventus ha superato la Spal per 4-0.

Andrea Pirlo su Buffon: 'Vederlo allenare è un piacere'

Al termine della partita contro la Spal, Andrea Pirlo in conferenza stampa si è soffermato su Gianluigi Buffon, suo ex compagno di squadra sia con la Juve che con l'Italia. "Avere Gigi è un piacere, è un piacere vederlo allenare tutti i giorni con la voglia che ha. Sembra un ragazzino", ha affermato il tecnico della Juventus. "Quando giocavamo non pensavo che avesse questa lunga carriera perché ha avuto degli acciacchi importanti alla spalla e alla schiena. Invece lui, con grande forza, con grande lucidità mentale è andato oltre", ha affermato il mister dei bianconeri. Andrea Pirlo ha continuato dicendo che Gianluigi Buffon avrà ancora spazio perché sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri al mondo.

Buffon, il calciatore con più presenze nella storia della Serie A

Buffon ha vinto quasi tutto in carriera, ad eccezione della Champions League (anche se ha disputato tre finali con la maglia della Juventus). Il portiere ha conquistato ben 10 scudetti, 5 volte ha vinto la Coppa Italia, in 7 circostanze ha conquistato la Supercoppa Italiana. Con la maglia del Parma ha conquistato anche la Coppa Uefa nel 1999.

Inoltre, numerosi sono i suoi record individuali. Buffon è il calciatore con più presenze nella storia della Serie A ed è il portiere con la più lunga striscia di imbattibilità nella massima serie con 974 minuti senza subire gol. Inoltre, Buffon è il calciatore con più partite giocate in campionato con la maglia della Juventus e con più presenze in Champions League con i piemontesi.

Con 176 partite è il giocatore con più presenze anche con l'Italia. Infine, Buffon è uno dei quattro calciatori ad aver disputato cinque edizioni del Mondiale.