Seconda vittoria consecutiva per la Reggina. Gli amaranto hanno battuto, ieri mercoledì 10 febbraio per 1-0 la Virtus Entella. Al 'Granillo' è andato in scena un vero e proprio scontro diretto per la salvezza che ha portato i calabresi in una posizione un po' più tranquilla di classifica, a quota 25 punti. Situazione diversa per la Virtus Entella che occupa l'ultimo posto in questa Serie B con 17 punti. Gli uomini di mister Baroni sono tornati al successo interno che mancava dall'1-0 alla Cremonese del 30 dicembre 2020. Il gol vittoria lo ha realizzato Montalto al 12esimo minuto su calcio di rigore.

"Abbiamo centrato il risultato con una prova di volontà e sacrificio", ha affermato l'allenatore della Reggina al termine dei 90 minuti.

La gara: Reggina avanti dopo nemmeno un quarto d'ora

Non è durata molto la fase di studio tra le due squadre perché al 12esimo minuto gli amaranto sono passati già in vantaggio grazie al rigore trasformato da Adriano Montalto, giunto nel mercato invernale dal Bari. Seconda rete per l'attaccante con i calabresi. La Virtus Entella ha provato a reagire con Brescianini e Mazzocco ma è stata la Reggina, al 36esimo minuto ad andare vicina al raddoppio con Edera che non è riuscito a centrare lo specchio della porta da buona posizione. Nel secondo tempo i calabresi abbassano il loro baricentro per controllare il risultato di 1-0.

La chance per pareggiare i liguri l'hanno avuta al 60esimo minuto con il neoentrato Capello. Nonostante gli attacchi degli ospiti il punteggio non è cambiato, complice anche un'ottima prova della difesa amaranto. Ha vinto la Reggina per 1-0 sulla Virtus Entella.

Reggina, Baroni: 'Sono contento della prova della squadra'

Nel post-partita, il tecnico della Reggina, Baroni ha affermato: "Sapevamo che questa gara era così".

L'allenatore dei calabresi ha elogiato il portiere Nicolas, bravo nelle uscite. Il mister dei calabresi ha poi dichiarato che dopo il gol, la Virtus Entella ha lasciato molto campo e la Reggina non è stata brava a gestire alcune transizioni. La vittoria è stata centrata, secondo il tecnico, con una prova di volontà e sacrificio. Per i calabresi contavano i 3 punti e sono stati ottenuti.

Baroni si è definito contento della prova della sua squadra. "Queste partite vanno giocate con attenzione e temperamento", ha affermato l'allenatore, soddisfatto di come ha retto la sua difesa. Sui neoarrivati dal mercato Edera e Okwonkwo, Baroni ha detto che devono potersi inserire. Un pensiero al prossimo scontro, il derby in trasferta a Cosenza per l'allenatore amaranto che ha dichiarato di mettersi questo successo alle spalle e di pensare già alla gara del "San Vito - Marulla".