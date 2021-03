Nella puntata dell'8 marzo nel programma televisivo di Mediaset, Tiki Taka, è stato ospite anche il conduttore Paolo Bonolis, noto tifoso interista. Il presentatore di 'Avanti un altro' ha voluto lanciare una frecciatina pesante nei confronti della Juventus e dei suoi tifosi. Bonolis ha criticato infatti l'atteggiamento dei bianconeri in quest'ultima stagione, in riferimento presumibilmente ad alcune proteste dei dirigenti dopo alcune sconfitte in Champions League ed in campionato. A tal riguardo il presentatore ha dichiarato: "Gli juventini si arrabbiano per quello che dico ma noi ci arrabbiamo per quello che fanno".

Lo stesso Bonolis ha aggiunto: "Mi disturba l'arroganza con cui si scagliano contro chi vince". Secondo il presentatore c'è un atteggiamento di poca coerenza in quanto fino a qualche tempo fa erano proprio gli juventini a bacchettare quelli che si arrabbiavano per alcune situazioni discutibili dal punto di vista arbitrale. Il tifoso dell'Inter ha poi voluto rimarcare il fatto che, nonostante si vestano tutti eleganti, con la cravatta, poi quando le cose non vanno diventano nervosi, aggressivi e arrabbiati.

Paolo Bonolis infastidito dall'arroganza degli juventini

Paolo Bonolis, ospite a Tiki Taka, ha spiegato i motivi per cui è rimasto infastidito dall'atteggiamento degli juventini. Una frecciatina ai tifosi bianconeri ma probabilmente anche ai dirigenti.

Il presentatore tifoso dell'Inter ha infatti dichiarato: "Io non impedisco agli juventini di essere arrabbiati o aggressivi, ma non vorrei che mi bacchettassero quando protestiamo noi". Ha poi aggiunto che la Juventus ha sempre detto che la protesta è per chi non riesce a vincere ma poi quando uscì dalla Champions League (contro il Real Madrid nel 2018) non mancarono le proteste nei confronti dell'arbitro.

Bonolis e la presunta frecciatina alla dirigenza della Juventus

Paolo Bonolis, nel criticare gli juventini, si sarebbe riferito indirettamente all'atteggiamento della dirigenza della Juventus in questa stagione. D'altronde non è passato inosservato lo scontro verbale fra dirigenza Juventus e quella dell'Inter (nello specifico con Oriali e Conte) nel match della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Altra situazione non sfuggita alle telecamere la protesta di Paratici in Napoli-Juventus in occasione della presunta espulsione da comminare a Di Lorenzo per doppia ammonizione dopo un fallo su Chiesa.

Intanto l'eliminazione della Juventus dalla Champions League potrebbe movimentare ulteriormente questo finale di stagione. La squadra di Pirlo proverà a recuperare punti all'Inter. L'obiettivo è arrivare allo scontro diretto a pochi punti di distanza dalla squadra di Conte.