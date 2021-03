Domenica 14 marzo alle ore 15 si giocherà Torino-Inter, partita valida per il 27° turno di Serie A. I granata, durante il turno scorso, hanno subito una sconfitta allo stadio Ezio Scida nello scontro salvezza col Crotone di Cosmi, terminato col risultato di 4-2 grazie alle reti di Ounas, Reca e Simy (2) per i calabri a cui hanno risposto inutilmente Mandragora e Sanabria per i piemontesi. I nerazzurri, invece, hanno ottenuto una vittoria casalinga contro l'Atalanta di Gasperini, imponendosi per 1-0 con goal di Skriniar.

Statistiche: durante le ultime sei volte che le due squadre si sono incontrate nel campionato italiano, ad avere la meglio in più occasioni è stata l'Inter collezionando tre vittorie mentre il Torino ha fatto bottino pieno in due match.

Un incontro, invece, è terminato in parità.

Torino, Zaza-Bonazzoli probabile tandem offensivo

Davide Nicola ed il suo Torino hanno estremo bisogno di fare punti al più presto per tentare di rimanere nella massima serie italiana anche la prossima stagione. Per tentare di insediare la capolista, il tecnico ex Spezia potrebbe scegliere il 3-5-2, con Sirigu in porta. Terzetto arretrato che, con tutta probabilità, avrà come interpreti iniziali Izzo, Lyanco e Rodríguez. Come esterni di centrocampo dovrebbero esserci Ansaldi a sinistra e Vojvoda sul fronte opposto, mentre in mezzo si piazzeranno Lukic, Mandragora e Gojak. Pochi dubbi, infine, paiono esserci per il tandem d'attacco che sarà composto da Simone Zaza e Federico Bonazzoli. Non sarà del match Andrea Belotti.

Inter, ballottaggio Eriksen-Vidal a centrocampo

Mister Conte e la sua Inter, dopo la convincente vittoria interna con la Dea, vorrà continuare nel suo trend positivo, magari centrando l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Per battere i granata, il tecnico ex Juventus potrebbe optare per lo speculare 3-5-2, col capitano Handanovic tra i pali. I tre titolari difensivi dovrebbero essere, ancora una volta, De Vrij, Skriniar e Bastoni.

A centrocampo, invece, sulle fasce agiranno presumibilmente Perisic e Hakimi, nel frattempo a far scudo centrale ci saranno Barella, Brozovic ed uno tra Vidal ed Eriksen, col giocatore ex Tottenham per pare favorito per una maglia. A guidare il fronte offensivo, infine, dovrebbero esserci Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Torino-Inter:

Torino (3-5-2): Sirigu, Izzo, Lyanco, Rodríguez, Ansaldi, Lukic, Mandragora, Gojak, Vojvoda, Zaza, Bonazzoli.

Allenatore: Davide Nicola.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (Vidal), Perisic, Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Antonio Conte.