Il Milan sta vivendo una stagione al di sopra delle attese e i ragazzi di Stefano Pioli si stanno preparando ad affrontare il Manchester United nella gara di andata degli ottavi di Europa League. I rossoneri si presenteranno all'Old Trafford privi di due uomini chiave come Zlatan Ibrahimovic ed Hakan Calhanoglu, ma dovrebbero esserci Theo Hernandez e Ante Rebic. Proprio per ovviare a queste problematiche, la dirigenza rossonera si starebbe muovendo sul mercato per regalare un nuovo attaccante a Stefano Pioli e ci sarebbe una lista composta da quattro nomi. I giocatori in questione sarebbero Odsonne Edouard del Celtic, Andrea Belotti del Torino, Boulaye Dia del Reims e Brian Brobbery che dovrebbe liberarsi a parametro zero.

Calciomercato Milan, torna di moda Andrea Belotti

Secondo i media italiani, Zlatan Ibrahimovic potrebbe firmare un nuovo contratto annuale con il Milan, ma già in questa stagione ha dimostrato di dover saltare diversi problemi per dei guai fisici. I giocatori attualmente in rosa hanno dimostrato di non poterlo sostituire, quindi Paolo Maldini starebbe cercando un attaccante giovane e con grandi potenzialità, per crescere al fianco di Ibrahimovic nella prossima stagione. Ci sarebbero due nomi in cima alla lista e il primo sarebbe Odsonne Edouard del Celtic. Il giocatore sta facendo molto bene con la squadra scozzese nonostante la stagione al di sotto delle attese e ha segnato contro i rossoneri in Europa League. Su di lui ci sarebbero Arsenal, Aston Villa, ma soprattutto il Leicester.

Un'offerta di 15 milioni di euro dovrebbe bastare per vincere la concorrenza e acquistarlo, ma non sarebbe lui la prima scelta dei rossoneri. Il vero sogno di Maldini sembrerebbe essere Andrea Belotti, anche se il suo acquisto appare molto complicato, viste le difficoltà di convincere Urbano Cairo. Il 27enne è capitano del Torino, che non ha mai dato l'impressione di volerlo cedere.

Ci sarebbero però due spiragli per il Milan: il primo è il suo contratto, che scade nel 2022 e che quindi potrebbe portare ad un abbassamento del prezzo richiesto nel caso in cui non ci sia accordo per un rinnovo, e il secondo è che il Torino potrebbe essere retrocesso nella serie cadetta. Infine, ci sono anche alcuni obiettivi 'di scorta', qualora i primi due nomi non dovessero arrivare.

Uno di questi è Boulaye Dia dello Stade Reims, un giocatore su cui avrebbe messo gli occhi Frederic Massara, avendo fatto molto bene in Ligue 1; il suo costo si aggirerebbe sui 12 milioni di euro. Un'altra possibilità sarebbe Brian Brobbey, assistito da Mino Raiola che sembra destinato a lasciare l'Ajax a parametro zero questo giugno.