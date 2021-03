Il Milan ha risposto alla grande alle critiche riuscendo ad espugnare Verona nonostante una formazione ampiamente rimaneggiata. I rossoneri sono riusciti a vincere col punteggio di 0-2 e le reti sono state realizzate da Rade Krunic e Diogo Dalot. Proprio il terzino sinistro di proprietà del Manchester United, è oggetto di diverse voci di mercato secondo le quali i rossoneri non avrebbero intenzione di riscattarlo. Al suo posto la dirigenza, starebbe sondando Sime Vrsaljko, giocatore dell'Atletico Madrid che in passato ha militato nel nostro campionato. Per quanto riguarda il fronte offensivo, invece, ci sarebbe la concreta idea di acquistare l'attaccante olandese Donyell Malen.

Il Milan sarebbe pronto ad un'offerta per Vrsaliko

Secondo i media spagnoli, la dirigenza rossonera starebbe già pensando a come rafforzare la squadra per la prossima stagione e crede che la posizione di terzino destro sia quella in cui si potrebbero fare dei miglioramenti. Diogo Dalot è attualmente in prestito dal Manchester United, ma la mancanza di un sostituto naturale per Aaron Wan-Bissaka nella squadra dei Red Devils renderebbe il suo ritorno all'Old Trafford quasi una certezza. Il Milan avrebbe messo gli occhi sul terzino dell'Atletico Madrid, Vrsajko, il quale sta facendo una buona stagione nonostante i suoi problemi al ginocchio. I rossoneri starebbero valutando un'offerta per il nazionale croato da 10 milioni di euro. Vrsaljko conosce già la Serie A avendo indossato la maglia dell'Inter tre stagioni fa quando è stato ceduto in prestito dall'Atletico, e ha giocato anche con Genoa e Sassoulo.

La decisione del giocatore dipenderà dalla fiducia che Simeone gli darà fino alla fine della stagione in questi mesi cruciali.

Calciomercato Milan, per l'attacco ci sarebbe una pista olandese

I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Ricky Massara non hanno perso di vista il giovane nazionale olandese, che rappresenterebbe un'idea per il futuro ed è valutato 30 milioni di euro.

Malen ha segnato 11 gol in 14 partite di campionato la scorsa stagione poiché l'Eredivisie non si è conclusa completamente a causa del Coronavirus, mentre in questa stagione ha dimostrato che non è stato solo un fuoco di paglia, segnando 14 gol in 23 partite di campionato. In tutte le competizioni, ha gestito finora 22 gol e 8 assist nel 2020-21. I suoi numeri sono più che impressionanti al momento, motivo per cui ha attirato l'attenzione di molti dei migliori team in Europa.

Oltre al Milan, il Borussia Dortmund sarebbe interessato ad acquistare il nazionale olandese nel mercato estivo ma solo se avverrà la partenza di Erling Braut Haaland. Malen è un'opzione più che interessante per il Dortmund e potrebbe diventare una nuova pietra nel loro progetto, ma il Milan è sulle sue tracce da tempo.