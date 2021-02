Potrebbe essere Andrea Belotti il nuovo rinforzo per l'attacco del Milan. Il futuro dell'attuale attaccante del Torino sarebbe in bilico perché la squadra granata non naviga in buone acque dopo la gestione di Marco Giampaolo. Inoltre, l'ambizione del calciatore si presume sia quella di giocare le coppe europee e, i rossoneri, già da quest'anno potrebbero addirittura puntare alla qualificazione alla prossima Champions League.

Belotti potrebbe lasciare il Torino

Il contratto dell'attuale capitano della squadra presieduta da Urbano Cairo scadrà nel 2022 e non sarebbero pervenute notizie di incontri per discutere di un eventuale rinnovo.

Sicuramente, proverà a dare il suo contributo affinché il club si salvi, ma durante la sessione di mercato invernale potrebbe ascoltare le offerte in arrivo da altre società.

Ci sarebbero anche squadre estere per il 'Gallo'

L'attaccante classe 1993 non piacerebbe soltanto al Milan ma anche all'Inter. La squadra di Conte lo avrebbe già individuato per garantire a Romelu Lukaku di tirare il fiato. Il centravanti bergamasco piacerebbe anche a Roma, che lo vorrebbe come erede di Edin Dzeko, e Fiorentina. Nelle ultime settimane però anche i club esteri avrebbero mostrato interesse per l'attaccante della Nazionale che farebbe gola soprattutto a squadre che militano in Premier League e in Liga.

Belotti come erede di Ibrahimovic

Il Milan starebbe intensificando i contatti con il Torino perchéil futuro di Zlatan Ibrahimovic non sarebbe ancora chiaro.

Lo svedese non avrebbe ancora firmato il rinnovo contrattuale e sarebbe fondamentale ingaggiare un altro attaccante perché l'età dello svedese è un fattore che la società deve assolutamente valutare. L'ex Manchester United, già durante questa stagione, è stato costretto ad assentarsi per alcuni problemi fisici che lo hanno assentato in partite fondamentali come, ad esempio, quella contro la Juventus in campionato.

La valutazione di Andrea Belotti sarebbe di circa 40 milioni di Euro, cifra che il Milan sicuramente non potrebbe permettersi considerata la delicata situazione finanziaria che starebbe limitano le spesso di tutti i club calcistici.

La dirigenza rossonera potrebbe anche decidere di autofinanziare il mercato mettendo a segno delle cessioni. Dovrebbe arrivare liquidità dal cartellino di Leo Duarte, ora in Turchia al Başakşehir.

Anche Krunic sarebbe in uscita, infatti, molte squadre della Bundesliga lo avrebbero già richiesto durante le scorse sessioni di mercato. 10 milioni di Euro dovrebbero essere garantiti anche dall'addio di Samu Castillejo che piacerebbe ad alcune squadre militanti nella Liga.