Il Milan si sta preparando ad affrontare la parte finale della stagione che vede i rossoneri in piena corsa per un posto in Champions League. La dirigenza rossonera è in attesa di vedere quale sarà il futuro di Ibrahimovic, ma sarebbe in programma l'acquisto di un nuovo attaccante che possa dare respiro al veterano svedese. Ci sarebbero diverse idee per lo scacchiere rossonero, con quattro nomi in cima alla lista: Dusan Vlahovic della Fiorentina, Donyell Malen del PSV Eindhoven, Andrea Belotti del Torino e Darwin Nunez del Benfica.

Calciomercato Milan, Vlahovic potrebbe vestire rossonero

Nato a Belgrado, Vlahovic ha giocato per le squadre giovanili di Altina Zemun, OFK Beograd e Stella Rossa prima di unirsi al Partizan nel 2016 a 16 anni.

È diventato il più giovane marcatore nella storia del club e ha segnato in una semifinale di coppa attirando l'interesse di Arsenal, Anderlecht e Juventus prima di firmare un contratto quinquennale con la Fiorentina nel 2018.

Vlahovic è alto 180 cm ma hs una struttura fisica imponente. Il 21enne, però, eccelle anche con i piedi, avendo mostrato delle ottime qualità anche dal punto di vista balistico. Il serbo piace al Milan, che lo sta studiando in vista della prossima stagione. Il calciatore intanto continua a mettere in mostra il suo talento e ad andare in goal, anche con la sua Nazionale. E sta diventando un uomo mercato, in vista della prossima estate.

Il punto su Malen

Classe 1999, Malen ha giocato nel settore giovanile dell'Ajax per otto anni fino al 2015 prima di trasferirsi all'Arsenal, dove è apparso in Youth Premier League, FA Youth Cup e UEFA Youth League.

Malen è stato poi venduto dall'Arsenal al PSV Eindhoven nell'agosto 2017, dove è rimasto da allora. L'olandese è sicuramente più un attaccante mobile rispetto a Vlahovic, data la sua capacità di giocare su entrambe le fasce o al centro, un po' come il suo connazionale Memphis Depay. Ha già segnato 23 gol quest'anno nel campionato olandese. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

A Maldini piacerebbe anche perché è giovane, quindi coerente con la linea societaria, ma soprattutto perché è duttile.

Sempre viva la pista Belotti

Il 27enne Belotti ha iniziato la sua carriera nella Grumellese prima di trasferirsi all'AlbinoLeffe a 14 anni. Le sue prestazioni fra i seriani (14 gol in 39 partite) gli sono valse il trasferimento al Palermo, dove ha trascorso due stagioni prima di passare al Torino nel 2015, dove è rimasto da allora.

Ha giocato per l'Italia in diverse selezioni giovanili e nella nazionale maggiore. Tra i giocatori citati, Belotti è quello che ha già mostrato maggiore affidabilità. Il "Gallo" sarebbe quit sospeso tra il possibile rinnovo col Toro e l'interesse del Milan per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Milan, idea Nunez

Nato nel 1999, Nunez ha giocato per La Luz, San Miguel de Artigas e Peñarol in Uruguay. Con quest'ultima società, in prima squadra, ha segnato quattro gol in 14 partite, convincendo poi l'Almería in Spagna a puntare su di lui.

Dopo una stagione, è passato al Benfica per una cifra di 24 milioni di euro. Il più giovane del gruppo fra i giocatori seguiti dai rossoneri, Nunez è probabilmente più simile a Vlahovic, in quanto è un attaccante alto e forte, ma anche ben coordinato, usando il suo ritmo sorprendente come arma.

Nunez sarebbe in rotta con il Benfica e il Milan osserverebbe interessato.